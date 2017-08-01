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خبر سار للمغاربة.. شقق صينية بـ 16 مليون وها فين

بتاريــخ : 7 غشت 2017 / 10:59 خبر سار للمغاربة.. شقق صينية بـ 16 مليون وها فين | مجتمع
خبر سار للمغاربة.. شقق صينية بـ 16 مليون وها فين
علمت'' شوف تيفي'' ، أن شركة كبرى متخصصة في مجال العقار، من المنتظر أن تحل بالمغرب و بالضبط بشمال المملكة، لتستثمر في هذا المجال و قد تساهم في تقليص سعر الشقة الاقتصادية العادية من 25 مليون سنتيم إلى 16


"شوف تيفي":م غ

علمت" شوف تيفي" ، أن شركة كبرى متخصصة في مجال العقار، من المنتظر أن تحل بالمغرب و بالضبط بشمال المملكة، لتستثمر في هذا المجال و قد تساهم في تقليص سعر الشقة الاقتصادية العادية من 25 مليون سنتيم إلى 16 مليون سنتيم.

و بهذا الاستثمار،و حسب مصادرنا، سيتراجع سعر الشقة الاقتصادية العادية إلى حدود النصف تقريبا، إذ من المنتظر أن يصل إلى 16 مليون سنتيم عوض 25 مليون سنتيم.

و حسب متخصصين في المجال من المحتمل أن تؤدي هذه الاستثمارات إلى تقليص أرباح الشركات المغربية.

و معلوم أن الوزير الكلف بالقطاع نبيل بن عبد الله كان قد صرح سابقا أن مشروعا رائدا سيتم إطلاقه بهدف مساعدة الشباب على الزواج و السكن اللائق.


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المغرب العقار الشركات المغربية 16 مليون سنتيم الزيارة الملكية اتفاقيات

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