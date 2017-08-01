خبر سار للمغاربة.. شقق صينية بـ 16 مليون وها فين ﻿

علمت'' شوف تيفي'' ، أن شركة كبرى متخصصة في مجال العقار، من المنتظر أن تحل بالمغرب و بالضبط بشمال المملكة، لتستثمر في هذا المجال و قد تساهم في تقليص سعر الشقة الاقتصادية العادية من 25 مليون سنتيم إلى 16



"شوف تيفي":م غ



علمت" شوف تيفي" ، أن شركة كبرى متخصصة في مجال العقار، من المنتظر أن تحل بالمغرب و بالضبط بشمال المملكة، لتستثمر في هذا المجال و قد تساهم في تقليص سعر الشقة الاقتصادية العادية من 25 مليون سنتيم إلى 16 مليون سنتيم.



و بهذا الاستثمار،و حسب مصادرنا، سيتراجع سعر الشقة الاقتصادية العادية إلى حدود النصف تقريبا، إذ من المنتظر أن يصل إلى 16 مليون سنتيم عوض 25 مليون سنتيم.



و حسب متخصصين في المجال من المحتمل أن تؤدي هذه الاستثمارات إلى تقليص أرباح الشركات المغربية.

و معلوم أن الوزير الكلف بالقطاع نبيل بن عبد الله كان قد صرح سابقا أن مشروعا رائدا سيتم إطلاقه بهدف مساعدة الشباب على الزواج و السكن اللائق.





