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مؤلم وبالصورة.. هذا هو الشاب وخطيبتو اللي ماتو في كسيدة خايبة على دراجتهم النارية بالقنيطرة | حوادث و حقوق

مؤلم وبالصورة.. هذا هو الشاب وخطيبتو اللي ماتو في كسيدة خايبة على دراجتهم النارية بالقنيطرة

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مؤلم وبالصورة.. هذا هو الشاب وخطيبتو اللي ماتو في كسيدة خايبة على دراجتهم النارية بالقنيطرة

بتاريــخ : 7 غشت 2017 / 10:40 مؤلم وبالصورة.. هذا هو الشاب وخطيبتو اللي ماتو في كسيدة خايبة على دراجتهم النارية بالقنيطرة | حوادث و حقوق
مؤلم وبالصورة.. هذا هو الشاب وخطيبتو اللي ماتو في كسيدة خايبة على دراجتهم النارية بالقنيطرة
توصلت ''شوف تيفي'' بصورة الشاب وخطيبته اللذان فارقا الحياة بطريقة بشعة في الساعات الأولى من يوم أمس الأحد، بعد أن دهستهما سيارة رباعية الدفع حينما كانا على متن دراجة نارية.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بصورة الشاب وخطيبته اللذان فارقا الحياة بطريقة بشعة في الساعات الأولى من يوم أمس الأحد، بعد أن دهستهما سيارة رباعية الدفع حينما كانا على متن دراجة نارية.

وكشف مصدر "شوف تيفي" عن جديد الحادث المروع، حيث أكد أن المصالح الأمنية بمدينة القنيطرة، تمكنت ليلة أمس الأحد من إيقاف صاحبة السيارة والذي فر إلى وجهة غير معلومة مباشرة بعد الحادث.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة القنيطرة، شهدت في الساعات الأولى من يوم أمس الأحد، فاجعة طرقية حقيقية، راح ضحيتها شاب وخطيبته كانت برفقته على متن دراجة نارية بجروح خطيرة، بعد أن دهستهما سيارة رباعية الدفع.



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المغرب شوف تيفي الدراجة النارية جروح خطيرة دراجة نارية السرعة المفرطة

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