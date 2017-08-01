 بالصور.. مضاربة خايبة بين فيدور وشاب في ملهى ليلي بالبيضاء..والنهاية كانت دموية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. دولة قريبة من المغرب تغير علمها.. وها كيفاش أصبح الشكل ديالو+صورة | دولي

عاجل.. دولة قريبة من المغرب تغير علمها.. وها كيفاش أصبح الشكل ديالو+صورة

عاجــــــــــــــل..جد مروع: على طريقة ذبح أضحية العيد: شاب ذبح جدته من الوريد إلى الوريد بسلا والبوليس حاضرين+تفاصيل صادمة وصور | حوادث و حقوق

عاجــــــــــــــل..جد مروع: على طريقة ذبح أضحية العيد: شاب ذبح جدته من الوريد إلى الوريد بسلا

بالفيديو.. المواطنة المغربية المقيمة بفرنسا توضح لماذا رمت الازبال وسط البلدية بأحفير | بووز

بالفيديو.. المواطنة المغربية المقيمة بفرنسا توضح لماذا رمت الازبال وسط البلدية بأحفير

فيديو كار شاعلة فيه العافية وغادي فالطريق | بووز

فيديو كار شاعلة فيه العافية وغادي فالطريق

فيديو أرملة تحاول الانتحار تحت سيارة الباشا بمدينة كلميم بعد حرمانها من المساعدة الشهرية | بووز

فيديو أرملة تحاول الانتحار تحت سيارة الباشا بمدينة كلميم بعد حرمانها من المساعدة الشهرية

عاجل.. السجن لفنانة مصرية شهيرة | ثقافة و فنون

عاجل.. السجن لفنانة مصرية شهيرة

العثماني يمنع التصرف في 300 مليار على الأحزاب ويضعها تحت تصرف وزير الداخلية | بوليتيك

العثماني يمنع التصرف في 300 مليار على الأحزاب ويضعها تحت تصرف وزير الداخلية

خبر سار للمغاربة.. شقق صينية بـ 16 مليون وها فين | مجتمع

خبر سار للمغاربة.. شقق صينية بـ 16 مليون وها فين

عاجل: محاولة اغتصاب سيدة مسنة ببرشيد وهاشنو وقع ليها | حوادث و حقوق

عاجل: محاولة اغتصاب سيدة مسنة ببرشيد وهاشنو وقع ليها

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

بالصور.. مضاربة خايبة بين فيدور وشاب في ملهى ليلي بالبيضاء..والنهاية كانت دموية

بتاريــخ : 7 غشت 2017 / 10:33 بالصور.. مضاربة خايبة بين فيدور وشاب في ملهى ليلي بالبيضاء..والنهاية كانت دموية | حوادث و حقوق
بالصور.. مضاربة خايبة بين فيدور وشاب في ملهى ليلي بالبيضاء..والنهاية كانت دموية
شهد ملهى ليلي، يوجد على مستوى حي بورنازيل بالبيضاء في الساعات الأولى من يومه الاثنين، واقعة جد خطيرة، بطلها حارس أمن خاص يعمل بهذا الملهى الليلي وأحد زبنائه، اللذان دخلا في معركة جد خطيرة.

"شوف تيفي"

شهد ملهى ليلي، يوجد على مستوى حي بورنازيل بالبيضاء في الساعات الأولى من يومه الاثنين، واقعة جد خطيرة، بطلها حارس أمن خاص يعمل بهذا الملهى الليلي وأحد زبنائه، اللذان دخلا في معركة جد خطيرة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن زبون الملهى الليلي وهو شاب في عقده الثاني ونظرا لحالته الغير طبيعية، قام بالعربدة، وخلال مغادرته المكان دخل في مناوشات ومشادات كلامية مع "الفيديور" الذي قام بتوجيه ضربة للزبون على مستوى الرأس، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة.

وأكد المصدر ذاته أن فرقة الدراجين حلت بعين المكان، وقامت بمعاينة الشاب الغارق في دمائه والذي تم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى سيدي عثمان لتلقي العلاجات الضرورية.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الملهى الليلي البيضاء الشاب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجــــــــــــــل..جد مروع: على طريقة ذبح أضحية العيد: شاب ذبح جدته من الوريد إلى الوريد بسلا والبوليس حاضرين+تفاصيل صادمة وصور | حوادث و حقوق

عاجــــــــــــــل..جد مروع: على طريقة ذبح أضحية العيد: شاب ذبح جدته من الوريد إلى الوريد بسلا والبوليس حاضرين+تفاصيل صادمة وصور

عاجل: محاولة اغتصاب سيدة مسنة ببرشيد وهاشنو وقع ليها | حوادث و حقوق

عاجل: محاولة اغتصاب سيدة مسنة ببرشيد وهاشنو وقع ليها

مؤلم وبالصورة.. هذا هو الشاب وخطيبتو اللي ماتو في كسيدة خايبة على دراجتهم النارية بالقنيطرة | حوادث و حقوق

مؤلم وبالصورة.. هذا هو الشاب وخطيبتو اللي ماتو في كسيدة خايبة على دراجتهم النارية بالقنيطرة

مؤلم وبالصورة.. هذا هو الشاب وخطيبتو اللي ماتو في كسيدة خايبة على دراجتهم النارية بالقنيطرة | حوادث و حقوق

مؤلم وبالصورة.. هذا هو الشاب وخطيبتو اللي ماتو في كسيدة خايبة على دراجتهم النارية بالقنيطرة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو صادم.. جريمة قتل بشعة بفاس..قتلو مول المحلبة بسباب كُرسي | خارج البلاطو
منذ 30 دقيقة

فيديو صادم.. جريمة قتل بشعة بفاس..قتلو مول المحلبة بسباب ''كُرسي''

شوفو لحظة وصول بن كيران إلى فاس واستقبال حار من طرف المواطنين‎ | خارج البلاطو

شوفو لحظة وصول بن كيران إلى فاس واستقبال حار من طرف المواطنين‎

شاطئ عين الدياب ملجأ البيضاويين و السياح الاجانب في فصل الصيف 2017 | قنوات أخرى

شاطئ عين الدياب ملجأ البيضاويين و السياح الاجانب في فصل الصيف 2017

خبر اليوم: التفاصيل الكاملة بخصوص ارتفاع معدلات البطالة بالمغرب‎ | خبر اليوم

خبر اليوم: التفاصيل الكاملة بخصوص ارتفاع معدلات البطالة بالمغرب‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل.. دولة قريبة من المغرب تغير علمها.. وها كيفاش أصبح الشكل ديالو+صورة | دولي
منذ 8 دقائق

عاجل.. دولة قريبة من المغرب تغير علمها.. وها كيفاش أصبح الشكل ديالو+صورة

عاجــــــــــــــل..جد مروع: على طريقة ذبح أضحية العيد: شاب ذبح جدته من الوريد إلى الوريد بسلا والبوليس حاضرين+تفاصيل صادمة وصور | حوادث و حقوق

عاجــــــــــــــل..جد مروع: على طريقة ذبح أضحية العيد: شاب ذبح جدته من الوريد إلى الوريد بسلا

بالفيديو.. المواطنة المغربية المقيمة بفرنسا توضح لماذا رمت الازبال وسط البلدية بأحفير | بووز

بالفيديو.. المواطنة المغربية المقيمة بفرنسا توضح لماذا رمت الازبال وسط البلدية بأحفير

فيديو كار شاعلة فيه العافية وغادي فالطريق | بووز

فيديو كار شاعلة فيه العافية وغادي فالطريق

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.