بالصور.. مضاربة خايبة بين فيدور وشاب في ملهى ليلي بالبيضاء..والنهاية كانت دموية ﻿

شهد ملهى ليلي، يوجد على مستوى حي بورنازيل بالبيضاء في الساعات الأولى من يومه الاثنين، واقعة جد خطيرة، بطلها حارس أمن خاص يعمل بهذا الملهى الليلي وأحد زبنائه، اللذان دخلا في معركة جد خطيرة.

"شوف تيفي"

شهد ملهى ليلي، يوجد على مستوى حي بورنازيل بالبيضاء في الساعات الأولى من يومه الاثنين، واقعة جد خطيرة، بطلها حارس أمن خاص يعمل بهذا الملهى الليلي وأحد زبنائه، اللذان دخلا في معركة جد خطيرة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن زبون الملهى الليلي وهو شاب في عقده الثاني ونظرا لحالته الغير طبيعية، قام بالعربدة، وخلال مغادرته المكان دخل في مناوشات ومشادات كلامية مع "الفيديور" الذي قام بتوجيه ضربة للزبون على مستوى الرأس، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة.

وأكد المصدر ذاته أن فرقة الدراجين حلت بعين المكان، وقامت بمعاينة الشاب الغارق في دمائه والذي تم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى سيدي عثمان لتلقي العلاجات الضرورية.