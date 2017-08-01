فيديو جد مرعب: شوفو السحر الخطير اللي لقاو في البحر بالمغرب ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد صادم، يظهر عثور مواطنين على أعمال سحر وشعوذة بإحدى المغارات المتواجدة بشاطئ مغربي.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد صادم، يظهر عثور مواطنين على أعمال سحر وشعوذة بإحدى المغارات المتواجدة بشاطئ مغربي.

ويظهر هذا الفيديو وضع حيوان أسود ووجبة طعام ومجموعة من الطلاسم السحرية داخل المغارة، وقد عبر ملتقط تفاصيل الفيديو عن صدمته ودهشته الشديدة مما توثقه كاميرا هاتفه النقال.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث استغل العديد منهم الفرصة للتعبير عن استنكارهم الشديد للجهل الذي ما يزال ينخر عقول بعض الأشخاص الذين يقومون بممارسات يحرمها الدين الإسلامي.