مثير.. الحريك من طنجة إلى إسبانيا بواسطة الجيتسكي..وها شنو وقع في شاطئ الغندوري ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة طنجة، أمس الأحد، من توقيف شخصين على مستوى شاطئ الغندوري، متلبسين بمحاولة القيام بعملية هجرة سرية في اتجاه الديار الإسبانية، بواسطة دراجة مائية ''الجيتسكي''.

"شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة طنجة، أمس الأحد، من توقيف شخصين على مستوى شاطئ الغندوري، متلبسين بمحاولة القيام بعملية هجرة سرية في اتجاه الديار الإسبانية، بواسطة دراجة مائية "الجيتسكي".

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فقد توصلت فرقة الخيالة بمعلومات حول نشاط مشبوه لدراجة مائية بشاطئ الغندوري، ويتعلق الأمر بالهجرة السرية، لتسارع إلى فرض مراقبة على الشاطئ، ومباشرة بعد ظهور الدراجة على المياه، تم إيقاف شخصين مرشحين للهجرة، بينما فر سائقها داخل المياه.



وأكد المصدر ذاته أن الموقوفين تمت إحالتهما على الشرطة القضائية للتحقيق معهما، بينما ما تزال الأبحاث جارية للتعرف على هوية سائق "الجيتسكي".





