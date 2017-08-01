 إخلاء فندق في ثالث حريق بدبي في غضون أيام ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

إخلاء فندق في ثالث حريق بدبي في غضون أيام | دولي

إخلاء فندق في ثالث حريق بدبي في غضون أيام

صادم وبالفيديو..طفل قاصر داخل ملهى ليلي بعين الذئاب | حوادث و حقوق

صادم وبالفيديو..طفل قاصر داخل ملهى ليلي بعين الذئاب

بالصورة.. الملك محمد السادس يتجول بيخته بواد المرسى | مجتمع

بالصورة.. الملك محمد السادس يتجول بيخته بواد المرسى

رياض العشاق .. حديقة مولاي رشيد تعود الى جمالها من جديد بعد تجديدها بتطوان | بووز

رياض العشاق .. حديقة مولاي رشيد تعود الى جمالها من جديد بعد تجديدها بتطوان

عبدالله الداودي نايضة الشعبي في موسم مولاي عبد الله بالجديدة | بووز

عبدالله الداودي نايضة الشعبي في موسم مولاي عبد الله بالجديدة

قراءة رائعة من سورة الانبياء 20171438 القارئ الشيخ العيون الكوشي | منوعات

قراءة رائعة من سورة الانبياء 20171438 القارئ الشيخ العيون الكوشي

بالصور: الفنانة عائشة ماهماه تحتفل رفقة ابنها بعيد ميلاده | ثقافة و فنون

بالصور: الفنانة عائشة ماهماه تحتفل رفقة ابنها بعيد ميلاده

مصيبة..خمسيني يغتصب طفلا معاقا أمام باب مسجد بفاس | حوادث و حقوق

مصيبة..خمسيني يغتصب طفلا معاقا أمام باب مسجد بفاس

صادم..شاب ينتحر شنقا وسط منزل أسرته بالدريوش | حوادث و حقوق

صادم..شاب ينتحر شنقا وسط منزل أسرته بالدريوش

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

إخلاء فندق في ثالث حريق بدبي في غضون أيام

بتاريــخ : 7 غشت 2017 / 09:46 إخلاء فندق في ثالث حريق بدبي في غضون أيام | دولي
إخلاء فندق في ثالث حريق بدبي في غضون أيام
اندلع حريق صغير خارج فندق بدبي اليوم الاثنين، مما أجبر النزلاء والعاملين على المغادرة وذلك في ثالث حريق تشهده دبي المركز السياحي والتجاري بدولة الإمارات العربية المتحدة في أقل من أسبوع.

شوف تيفي: وكالات

 

اندلع حريق صغير خارج فندق بدبي اليوم الاثنين، مما أجبر النزلاء والعاملين على المغادرة وذلك في ثالث حريق تشهده دبي المركز السياحي والتجاري بدولة الإمارات العربية المتحدة في أقل من أسبوع.

وأرسلت السلطات عدة سيارات إطفاء وسيارة إسعاف إلى فندق موفنبيك قرب منطقة المارينا بينما تجمع العشرات في الخارج.

وأظهر تسجيل مصور على وسائل التواصل الاجتماعي سحب قليلة من الدخان تنبعث من أحد الطوابق السفلى.

وقال الفندق على حسابه الرسمي على تويتر إنه تمت السيطرة على الحريق بسرعة وإجلاء النزلاء والعاملين بسلام.

وسمحت فرق الدفاع المدني للنزلاء والعاملين بالعودة إلى الفندق ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وأثارت سلسلة حرائق في أبنية شاهقة في الإمارات تساؤلات عن كفاءة مواد العزل المستخدمة في منطقة الخليج

 

 

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب حريق إمارات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..بعد دول الخليج...إسرائيل تغلق مكاتب قناة الجزيرة القطرية بتل أبيب والقدس | دولي

عاجل..بعد دول الخليج...إسرائيل تغلق مكاتب قناة الجزيرة القطرية بتل أبيب والقدس

عاجل..القرطاس في تركيا..وهذا عدد القتلى | دولي

عاجل..القرطاس في تركيا..وهذا عدد القتلى

إخلاء المنازل بعد اندلاع أخطر حريق باليونان | دولي

إخلاء المنازل بعد اندلاع أخطر حريق باليونان

في واقعة غريبة..وزير سكر فعرس عائلي و كشف عن عضوه الذكري...وها شنو وقع ليه | دولي

في واقعة غريبة..وزير سكر فعرس عائلي و كشف عن عضوه الذكري...وها شنو وقع ليه

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوفو لحظة وصول بن كيران إلى فاس واستقبال حار من طرف المواطنين‎ | خارج البلاطو
منذ 11 دقيقة

شوفو لحظة وصول بن كيران إلى فاس واستقبال حار من طرف المواطنين‎

شاطئ عين الدياب ملجأ البيضاويين و السياح الاجانب في فصل الصيف 2017 | قنوات أخرى

شاطئ عين الدياب ملجأ البيضاويين و السياح الاجانب في فصل الصيف 2017

خبر اليوم: التفاصيل الكاملة بخصوص ارتفاع معدلات البطالة بالمغرب‎ | خبر اليوم

خبر اليوم: التفاصيل الكاملة بخصوص ارتفاع معدلات البطالة بالمغرب‎

بالفيديو..نايضة مع الستاتي فمهرجان ميساوة نواحي الرباط | بــووز

بالفيديو..نايضة مع الستاتي فمهرجان ميساوة نواحي الرباط

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

إخلاء فندق في ثالث حريق بدبي في غضون أيام | دولي
منذ 4 دقائق

إخلاء فندق في ثالث حريق بدبي في غضون أيام

صادم وبالفيديو..طفل قاصر داخل ملهى ليلي بعين الذئاب | حوادث و حقوق

صادم وبالفيديو..طفل قاصر داخل ملهى ليلي بعين الذئاب

بالصورة.. الملك محمد السادس يتجول بيخته بواد المرسى | مجتمع

بالصورة.. الملك محمد السادس يتجول بيخته بواد المرسى

رياض العشاق .. حديقة مولاي رشيد تعود الى جمالها من جديد بعد تجديدها بتطوان | بووز

رياض العشاق .. حديقة مولاي رشيد تعود الى جمالها من جديد بعد تجديدها بتطوان

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.