إخلاء فندق في ثالث حريق بدبي في غضون أيام ﻿

اندلع حريق صغير خارج فندق بدبي اليوم الاثنين، مما أجبر النزلاء والعاملين على المغادرة وذلك في ثالث حريق تشهده دبي المركز السياحي والتجاري بدولة الإمارات العربية المتحدة في أقل من أسبوع.

شوف تيفي: وكالات

اندلع حريق صغير خارج فندق بدبي اليوم الاثنين، مما أجبر النزلاء والعاملين على المغادرة وذلك في ثالث حريق تشهده دبي المركز السياحي والتجاري بدولة الإمارات العربية المتحدة في أقل من أسبوع.

وأرسلت السلطات عدة سيارات إطفاء وسيارة إسعاف إلى فندق موفنبيك قرب منطقة المارينا بينما تجمع العشرات في الخارج.

وأظهر تسجيل مصور على وسائل التواصل الاجتماعي سحب قليلة من الدخان تنبعث من أحد الطوابق السفلى.

وقال الفندق على حسابه الرسمي على تويتر إنه تمت السيطرة على الحريق بسرعة وإجلاء النزلاء والعاملين بسلام.

وسمحت فرق الدفاع المدني للنزلاء والعاملين بالعودة إلى الفندق ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

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