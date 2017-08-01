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بالصورة.. الملك محمد السادس يتجول بيخته بواد المرسى

بتاريــخ : 7 غشت 2017 / 09:00 بالصورة.. الملك محمد السادس يتجول بيخته بواد المرسى | مجتمع
بالصورة.. الملك محمد السادس يتجول بيخته بواد المرسى
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة للملك محمد السادس، والتي ظهر خلالها وهو يقوم بجولة بواسطة يخته بمنطقة واد المرسى بالقصر الصغير.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة للملك محمد السادس، والتي ظهر خلالها وهو يقوم بجولة بواسطة يخته بمنطقة واد المرسى بالقصر الصغير.
وتفاعل النشطاء المغاربة بكثافة، حيث عبر العديد منهم عن اعجابهم الكبير بها، متمنين أن يقضي الملك محمد السادس عطلة ممتازة بمدن شمال المملكة التي تضم أكثر الشواطئ جمالا بالمغرب.

تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس حل بشمال المملك منذ أسابيع، وقد ظهر في العديد من المرات وهو يقوم بجولاته بواسطة سيارته المشهورة بمارتيل والفنيدق.

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