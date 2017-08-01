صادم..شاب ينتحر شنقا وسط منزل أسرته بالدريوش ﻿

أقدم شاب على إنهاء حياته بطريقة بشعة، يومه الأحد، داخل منزل أسرته، وذلك من خلال شنق نفسه داخل منزل أسرته الموجود على مستوى بلدة كرونة التابعة لجماعة تمسمان بالدريوش.

''شوف تيفي''

أقدم شاب على إنهاء حياته بطريقة بشعة، يومه الأحد، داخل منزل أسرته، وذلك من خلال شنق نفسه داخل منزل أسرته الموجود على مستوى بلدة كرونة التابعة لجماعة تمسمان بالدريوش.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدرها فإن الجهات المختصة، باشرت التحقيق مباشرة بعد وصولها إلى منزل الهالك المسمى ''أبراهيم'' والذي عثر عليه جثة هامدة معلقا بواسطة حبل إلى سقف المنزل.

وأضاف المصدر ذاته أن الشاب كان يعمل قيد حياته ''مياوما''، ومن المحتمل أن تكون الاضطرابات النفسية التي عانى منها سببا في انتحاره وإنهائه لحياته، مشيرا إلى أن جثته تم نقلها إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي.