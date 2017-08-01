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بالفيديو..هكذا تم اعتقال لصين بباب الأحد بالرباط

بتاريــخ : 7 غشت 2017 / 00:56 بالفيديو..هكذا تم اعتقال لصين بباب الأحد بالرباط | حوادث و حقوق
بالفيديو..هكذا تم اعتقال لصين بباب الأحد بالرباط
تمكنت المصالح الأمنية، يومه الأحد، من إيقاف لصين على مستوى باب الأحد بالعاصمة الرباط، متلبسين بتنفيذ عملية سرقة، استهدفت شابا.

''شوف تيفي''

تمكنت المصالح الأمنية، يومه الأحد، من إيقاف لصين على مستوى باب الأحد بالعاصمة الرباط، متلبسين بتنفيذ عملية سرقة، استهدفت شابا.

ونشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر لحظة إيقاف اللصين بجانب حافلة للنقل العمومي، ويتعلق الأمر بقاصرين، قاما باعتراض سبيل شاب لسرقة ما بحوزته.

تجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية بمدينتي الرباط وسلا، قامتا خلال الأسابيع الأخيرة بالعديد من التدخلات الأمنية داخل حافلات للنقل العمومي، ما مكن من اعتقال العشرات من الجانحين والخارجين عن القانون.

 

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