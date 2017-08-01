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مؤثر وبالفيديو..شابة هندية تعتنق الإسلام بمسجد وسط مدينة الناظور

بتاريــخ : 7 غشت 2017 / 00:32 مؤثر وبالفيديو..شابة هندية تعتنق الإسلام بمسجد وسط مدينة الناظور | مجتمع
مؤثر وبالفيديو..شابة هندية تعتنق الإسلام بمسجد وسط مدينة الناظور
في مشهد مؤثر، أعلنت بعد صلاة عصر اليوم الأحد ، شابة تبلغ من العمر 18 عاماً، تنحدر من أصول هندية، إسلامها بمسجد ''أولاد إبراهيم'' وسط مدينة الناظور.

''شوف تيفي''

في مشهد مؤثر، أعلنت بعد صلاة عصر اليوم الأحد ، شابة تبلغ من العمر 18 عاماً، تنحدر من أصول هندية، إسلامها بمسجد ''أولاد إبراهيم'' وسط مدينة الناظور.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدرها فإن الهندية، نطقت الشهادتين، واختارت اسم ''نور'' كإسم جديد ستحمله في وثائقها الشخصية وبين أهلها وأقاربها.

وأضافت ذات المصدر أن ''نور'' التي حلت بمسجد أولاد إبراهيم رفقة صديقتها المغربية، وأكدت اقتناعها بالإسلام بعد تعرفها بمسلمات في الديار الأوروبية، حيث تأثرت بالدين الإسلامي واكتشفت العديد من الأمور حوله، وقد اهدت لجنة مسجد ''أولاد إبراهيم'' قرآنا باللغة الإنجليزية لـ ''نور''، وذلك بهدف تقريبها بشكل أكثر من الدين الاسلامي وتعاليمه، وتمكينها من التعمق فيه باللغة التي تتقنها.

 

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