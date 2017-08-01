فضيحة صافي..مغربي كيمارس العادة السرية وسط الطوبيس بعدما شاف إيطالية ﻿

كشفت وسائل إعلام إيطالية، خلال الأسبوع الجاري أن، فضيحة أخلاقية، هزت إيطاليا، وأثارت جدلا قانونيا وسياسيا، بطلها مهاجر مغربي تم ضبطه يقوم بالعادة السرية على متن إحدى حافلات النقل العمومي بوسط

''شوف تيفي''

كشفت وسائل إعلام إيطالية، خلال الأسبوع الجاري أن، فضيحة أخلاقية، هزت إيطاليا، وأثارت جدلا قانونيا وسياسيا، بطلها مهاجر مغربي تم ضبطه يقوم بالعادة السرية على متن إحدى حافلات النقل العمومي بوسط مدينة طورينو، وذلك بالقرب من فتاة إيطالية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن قاضية بمحكمة طورينو، رفضت المصادقة على اتهامات النيابة العامة للمهاجر المغربي بالعنف الجنسي، وأوضحت القاضية ''أيساندرا تشيكيلّي'' بأن ما قام به المهاجر المغربي هو مجرد فعل غير أخلاقي، ولا يمكن اعتباره جريمة جنسية، مشيرة إلى أن المشتكية وكذا كاميرات المراقبة داخل الحافلة لم تثبت أن المهاجر المغربي قام بلمسها، ولكنه اكتفى بممارسة العادة السرية.

وأشارت ذات المصادر أن قرار القاضية، أثار ضجة بإيطاليا، وتمت مناقشته بالبرلمان الإيطالي، حيث وجه برلمانيون مجموعة من الأسئلة لوزير العدل، وطالبوا من خلالها بإعادة محاكتمة المهاجر المغربي.