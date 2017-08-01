فيديو مؤلم يهز المغاربة..شبان في عمر الزهور كيتشمكرو ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد صادم، يظهر جانبا من حياة شبان ومراهقين مدمنين على مخدر ''السليسيون'' بالمغرب.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد صادم، يظهر جانبا من حياة شبان ومراهقين مدمنين على مخدر ''السليسيون'' بالمغرب.

وعبر المغاربة في تفاعلهم مع الفيديو عن صدمتهم الكبيرة، مؤكدين أن المسؤولين بالبلاد عليهم التدخل والقيام بحملات تهدف إلى مساعدة هؤلاء الشباب الضائعين، وتمكينهم من فرصة جديدة لعيش حياة نظيفة بعيدة كل البعد عن عالم المخدرات وعالم التشرد والحرمان.

ومن جهة أخرى، طالب نشطاء بتشييد مراكز جديدة، تستقبل هؤلاء المراهقين، وتخصص لهم الظروف المناسبة، حتى يتم إدماجهم بالمجتمع.