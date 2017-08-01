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بن كيران يعترف:خسرنا الملايير من الدراهم في التنمية البشرية من دون نتائج

بتاريــخ : 6 غشت 2017 / 23:41 بن كيران يعترف:خسرنا الملايير من الدراهم في التنمية البشرية من دون نتائج | بوليتيك
بن كيران يعترف:خسرنا الملايير من الدراهم في التنمية البشرية من دون نتائج
قال عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة و التنمية،مخاطبا شبيبته أن المغرب خسر الملايير من الدراهم على المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من دون نتائج، وأضاف أن كل أعضاء العدالة والتنمية

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قال عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة و التنمية،مخاطبا شبيبته أن المغرب خسر الملايير من الدراهم على المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من دون نتائج، وأضاف أن كل أعضاء العدالة والتنمية مطالبون أن يكونوا مثله أو أكثر منه للسير بالإصلاح إلى الأمام.

وطالب بن كيران في الجلسة الإفتتاحية لملتقى الشبيبة، بالعودة إلى الخطاب الملكي، أن الأحزاب السياسية بعضها تتلاعب والإدارة لاتقوم بواجبها.

وأضاف بن كيران أنه لم يظن بعد تنازله عن رئاسة مجلس النواب بأن الأغلبية ستتمسك بفرض دخول الإتحاد الإشتراكي، مستدركا بالقول: ''كل هذا صار من الماضي ولم يعد بفيد بشئ ولو أن التاريخ عنيد ويسجل جميع المواقف''.


 

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