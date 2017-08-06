هشام بهلول في رده على طليقته: ''بنات العائلات ماكيديروش داكش شي اللي درتيه''+صورة ﻿

وجه الممثل هشام بهلول يومه الأحد، انتقادات لاذعة لطليقته، حيث عبر عن غضبه الشديد بسبب قيامها بالكشف عن أسرار شخصية خاصة بهما خلال زواجهما.

''شوف تيفي''

وجه الممثل هشام بهلول يومه الأحد، انتقادات لاذعة لطليقته، حيث عبر عن غضبه الشديد بسبب قيامها بالكشف عن أسرار شخصية خاصة بهما خلال زواجهما.



وكتب بهلول في تدوينته على حسابه بالفايسبوك ''السلام عليكم أيها القرّاء الأعزاء لن اتحدث عن زوجة قضيت معها اياما بحلوها ومرها، ولكن أقول بان شأني وشأنها عند الله، واضيف بان هذه الزوجة ابانت عن مستوى دنيء لانها تنشر اسرار زوجها وشريعتنا الغراء تمنع ذلك بل وتحرمه حيث كان عليها ان تحافظ على أسرار الزوجية، اما وهي تنشر الاكاذيب فإنها أظهرت بأنها امراة ليست في المستوى واكيد ان بنات العائلات المحترمات لايفعلن مثل ذلك وأتساءل، بعد طلاقي منها هل سيجرؤ رجل من بعدي على الزواج منها سؤال اطرحه على الجميع، اما حالي وحال أمي وأختي فإننا لا نقول الا ما قاله الشاعر:اذا اتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة على انني كامل..بعد الحادثة دخلت في غيبوبة طويلة، وتوقف قلبي مرتين، وقال الطبيب لنقيب الفنانين مسعود بوحسين(هشام ) مات انتظر أدخل لأتأكد، فهل تظنون أحبتي بأنني سأكذب والله منحني وقتا إضافيا في الحياة لأعتبر.''.