 هشام بهلول في رده على طليقته: ''بنات العائلات ماكيديروش داكش شي اللي درتيه''+صورة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هشام بهلول في رده على طليقته: بنات العائلات ماكيديروش داكش شي اللي درتيه+صورة | ثقافة و فنون

هشام بهلول في رده على طليقته: ''بنات العائلات ماكيديروش داكش شي اللي درتيه''+صورة

مثير.. النصب باسم القصر يسقط امرأتين بالمحمدية.. واحدة منهما تقمصت صفة ابنة عمة الملك | مجتمع

مثير.. النصب باسم القصر يسقط امرأتين بالمحمدية.. واحدة منهما تقمصت صفة ابنة عمة الملك

بن كيران...الأيام كشفت وجود مخلوقات أكبر من التماسيح والعفاريت بالمغرب والخطاب الملكي قاسي على الأحزاب والإدارة | بوليتيك

بن كيران...الأيام كشفت وجود مخلوقات أكبر من التماسيح والعفاريت بالمغرب والخطاب الملكي قاسي على

فضيحة وبالفيديو.. رئيس جماعة بإقليم سيدي افني حاول منع مستشار جماعي من تسليم شكاية لعامل الإقليم | مجتمع

فضيحة وبالفيديو.. رئيس جماعة بإقليم سيدي افني حاول منع مستشار جماعي من تسليم شكاية لعامل الإقليم

عاجل ..بن كيران..لولا الحزب المعلوم لما كان الحراك وأطلب من جلالة الملك التدخل لحل أزمة الريف | بوليتيك

عاجل ..بن كيران..لولا الحزب المعلوم لما كان الحراك وأطلب من جلالة الملك التدخل لحل أزمة الريف

عاجل ...عبد الاله بن كيران غاضبا...يطالب بفتح تحقيق في مرحلة البلوكاج الحكومي ويهاجم لشكر | بوليتيك

عاجل ...عبد الاله بن كيران غاضبا...يطالب بفتح تحقيق في مرحلة ''البلوكاج الحكومي'' ويهاجم لشكر

مثير..اتهام فنان مغربي باغتصاب معاقة+تفاصيل حصرية صادمة | ثقافة و فنون

مثير..اتهام فنان مغربي باغتصاب معاقة+تفاصيل حصرية صادمة

بن كيران لشبيبة حزبه...المغرب ياغيكون بالملكية ياماغايكونش | بوليتيك

بن كيران لشبيبة حزبه...المغرب ''ياغيكون بالملكية ياماغايكونش''

يا ربي السلامة..بسبب عنزة: معركة دموية تنتهي بجريمة قتل بشعة بالمحمدية | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..بسبب عنزة: معركة دموية تنتهي بجريمة قتل بشعة بالمحمدية

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

هشام بهلول في رده على طليقته: ''بنات العائلات ماكيديروش داكش شي اللي درتيه''+صورة

بتاريــخ : 6 غشت 2017 / 23:04 هشام بهلول في رده على طليقته: بنات العائلات ماكيديروش داكش شي اللي درتيه+صورة | ثقافة و فنون
هشام بهلول في رده على طليقته: ''بنات العائلات ماكيديروش داكش شي اللي درتيه''+صورة
وجه الممثل هشام بهلول يومه الأحد، انتقادات لاذعة لطليقته، حيث عبر عن غضبه الشديد بسبب قيامها بالكشف عن أسرار شخصية خاصة بهما خلال زواجهما.

''شوف تيفي''

وجه الممثل هشام بهلول يومه الأحد، انتقادات لاذعة لطليقته، حيث عبر عن غضبه الشديد بسبب قيامها بالكشف عن أسرار شخصية خاصة بهما خلال زواجهما.


وكتب بهلول في تدوينته على حسابه بالفايسبوك ''السلام عليكم أيها القرّاء الأعزاء لن اتحدث عن زوجة قضيت معها اياما بحلوها ومرها، ولكن أقول بان شأني وشأنها عند الله، واضيف بان هذه الزوجة ابانت عن مستوى دنيء لانها تنشر اسرار زوجها وشريعتنا الغراء تمنع ذلك بل وتحرمه حيث كان عليها ان تحافظ على أسرار الزوجية، اما وهي تنشر الاكاذيب فإنها أظهرت بأنها امراة ليست في المستوى واكيد ان بنات العائلات المحترمات لايفعلن مثل ذلك وأتساءل، بعد طلاقي منها هل سيجرؤ رجل من بعدي على الزواج منها سؤال اطرحه على الجميع، اما حالي وحال أمي وأختي فإننا لا نقول الا ما قاله الشاعر:اذا اتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة على انني كامل..بعد الحادثة دخلت في غيبوبة طويلة، وتوقف قلبي مرتين، وقال الطبيب لنقيب الفنانين مسعود بوحسين(هشام ) مات انتظر أدخل لأتأكد، فهل تظنون أحبتي بأنني سأكذب والله منحني وقتا إضافيا في الحياة لأعتبر.''.

 

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الفايسبوك الزوجية الطبيب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثير..اتهام فنان مغربي باغتصاب معاقة+تفاصيل حصرية صادمة | ثقافة و فنون

مثير..اتهام فنان مغربي باغتصاب معاقة+تفاصيل حصرية صادمة

بالفيديو.. في لقطة مؤثرة، موس ماهر يتفاعل مع طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة تحفظ أغانيه في واحدة من أنجح سهرات مهرجان جوهرة | ثقافة و فنون

بالفيديو.. في لقطة مؤثرة، موس ماهر يتفاعل مع طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة تحفظ أغانيه في واحدة من أنجح سهرات مهرجان جوهرة

عاجل وبالصورة..سعد المجرد يفاجئ عشاقه من باريس بالمباشر..وهذا ما سيقوم بعد غد على الساعة 45 : 18 | ثقافة و فنون

عاجل وبالصورة..سعد المجرد يفاجئ عشاقه من باريس بالمباشر..وهذا ما سيقوم بعد غد على الساعة 45 : 18

بالفيديو.. ابنة منتج معروف تنشر فيديو بملابس مثيرة | ثقافة و فنون

بالفيديو.. ابنة منتج معروف تنشر فيديو بملابس مثيرة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو جد مؤثر..لحظة نقل السيدة المسنة التي عُثر عليها وحيدة في منزل مهجور بالبيضاء إلى المستشفى | بــووز
منذ 8 دقائق

فيديو جد مؤثر..لحظة نقل السيدة المسنة التي عُثر عليها وحيدة في منزل مهجور بالبيضاء إلى المستشفى

لموت ديال الضحك مع جمهور أيمن السرحاني فكازا | خارج البلاطو

لموت ديال الضحك مع جمهور أيمن السرحاني فكازا

شوفو سيدة مسنة لقاوها فدار مهجورة فرحال المسكيني فكازا | خارج البلاطو

شوفو سيدة مسنة لقاوها فدار مهجورة فرحال المسكيني فكازا

باسو.. ها علاش كنجبد شوف تيفي فالسكيتشات ديالي فوق الخشبة وهذا هو الجديد ديالي ! | خارج البلاطو

باسو.. ها علاش كنجبد شوف تيفي فالسكيتشات ديالي فوق الخشبة وهذا هو الجديد ديالي !

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

هشام بهلول في رده على طليقته: بنات العائلات ماكيديروش داكش شي اللي درتيه+صورة | ثقافة و فنون
منذ 26 دقيقة

هشام بهلول في رده على طليقته: ''بنات العائلات ماكيديروش داكش شي اللي درتيه''+صورة

مثير.. النصب باسم القصر يسقط امرأتين بالمحمدية.. واحدة منهما تقمصت صفة ابنة عمة الملك | مجتمع

مثير.. النصب باسم القصر يسقط امرأتين بالمحمدية.. واحدة منهما تقمصت صفة ابنة عمة الملك

بن كيران...الأيام كشفت وجود مخلوقات أكبر من التماسيح والعفاريت بالمغرب والخطاب الملكي قاسي على الأحزاب والإدارة | بوليتيك

بن كيران...الأيام كشفت وجود مخلوقات أكبر من التماسيح والعفاريت بالمغرب والخطاب الملكي قاسي على

فضيحة وبالفيديو.. رئيس جماعة بإقليم سيدي افني حاول منع مستشار جماعي من تسليم شكاية لعامل الإقليم | مجتمع

فضيحة وبالفيديو.. رئيس جماعة بإقليم سيدي افني حاول منع مستشار جماعي من تسليم شكاية لعامل الإقليم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.