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مثير.. النصب باسم القصر يسقط امرأتين بالمحمدية.. واحدة منهما تقمصت صفة ابنة عمة الملك

بتاريــخ : 6 غشت 2017 / 22:44 مثير.. النصب باسم القصر يسقط امرأتين بالمحمدية.. واحدة منهما تقمصت صفة ابنة عمة الملك | مجتمع
مثير.. النصب باسم القصر يسقط امرأتين بالمحمدية.. واحدة منهما تقمصت صفة ابنة عمة الملك
تجري غدا الاثنين، بابتدائية المحمدية محاكمة امرأتين ورجل، متهمين بالنصب والتزوير في محرر بنكي واستعماله، إثر تورطهم في الاحتيال على العديد من الضحايا باسم الانتساب إلى القصر الملكي، عبر الإيقاع

"شوف تيفي"

 

تجري غدا الاثنين، بابتدائية المحمدية محاكمة امرأتين ورجل، متهمين بالنصب والتزوير في محرر بنكي واستعماله، إثر تورطهم في الاحتيال على العديد من الضحايا باسم الانتساب إلى القصر الملكي، عبر الإيقاع بهم في الغلط وإيهامهم بالقدرة على التدخل لدى جميع الإدارات والمؤسسات العامة للحصول على امتيازات وعقارات بأسعار بخسة.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الاثنين، فإن المتهمتان القابعتان بالسجن المحلي بالمحمدية وشريكهما الموجود في جناح الرجال، سينقلون إلى قاعة الجلسات لمحاكمتهم جميعا بما نسب إليهم، ومواجهتهم بضحايا أحدهم ضاعت منه أموال بلغت في المجموع 90 مليونا، فيما آخرون لم يعلموا بعد بإيقاف الأظناء الذين كانوا ينفذون جرائمهم في مراكش والبيضاء والرباط والمحمدية.

وأوضحت مصادر متطابقة لليومية أن طريقة النصب التي ينهجها المتهمون تتوزع على ثلاثة أدوار، الأول تقمصته امرأة تنحدر من الرباط وتنتحل صفة الأميرة للا جمانة، فيما الثانية تتقمص دور مساعدتها وتمنح نفسها لقب الشريفة وتتحدر من مراكش، أما الرجل المتورط فإنه ينتحل صفة سائق الشريفة، أي المتهمة الثانية ويرتدي لباس السائقين لإيهام الضحايا بأنه يسوق بشخصية وازنة.

وجاء سقوط المتهمين، اثر نصبهم شركا ضد رجل أعمالـ إذ أوهمته المتهمة الثانية بأنها الشريفة ولها علاقة واسعة، وأنها تنسق مع الأميرة للا جمانة وبمقدورها حل أي مشكل يصادفه، واستغلت وضعه النفسي نظرا لوجود ملفات قضائية بالمحكمة التجارية يطالب فيها شركات باداء ديونه، حين طمأنته اتت وانتحلت صفة الأميرة قبل أن تحصل منه على سيارات فارهة مكترات وشقق سياحية، وبعد أن استفاق من غفلته بسبب وعودها، وضع شكاية لدى الشرطة القضائية بالمحمدية ليتم إيقافهم وحجز مجموعة من الوثائق من بينها بطاقة خاصة بالشرفاء وشيكات وعقود.



 

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