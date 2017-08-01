بن كيران...الأيام كشفت وجود مخلوقات أكبر من التماسيح والعفاريت بالمغرب والخطاب الملكي قاسي على الأحزاب والإدارة ﻿

قال عبد الاله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة و التنمية مخاطبا شبيبته قبل قليل بمدينة فاس، بأنه لم يعد يخاف ممن يتهمونه بالخلط بين الدين والسياسة، مصرحا بالقول'' وما يخلعنيش شي حد يقولي تخلط

شوف تيفي



قال عبد الاله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة و التنمية مخاطبا شبيبته قبل قليل بمدينة فاس، بأنه لم يعد يخاف ممن يتهمونه بالخلط بين الدين والسياسة، مصرحا بالقول" وما يخلعنيش شي حد يقولي تخلط الدين بالسياسة".



وإعترف بن كيران بأن الحزب يمر بظروف صعبة وعصيبة أكبر مما تتخيلون، وحصلت أحداث مؤسفة، مؤكدا في الجلسة الإفتتاحية للملتقى 13 للشبيبة، بأنه لم يعلق على الخطاب الملكي، لكنه كان قاسي على الإدارة والأحزاب السياسية، مستدركا بأن إجتماع الشبيبة اليوم يبرهن بأن حزب العدالة والتنمية لايقوم فقط بعقد مؤتمراته وإنما يشتغل لمصلحة الوطن.



وأضاف بن كيران، بأنه كان يتمنى أن يكون خاطئا عند وصف بعض الجهات الظاهر منها والمستتر "خاصة المستتر" بالتماسيح والعفاريت، لكن الأيام كشفت أكبر من ذلك بكثير.





