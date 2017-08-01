 فضيحة وبالفيديو.. رئيس جماعة بإقليم سيدي افني حاول منع مستشار جماعي من تسليم شكاية لعامل الإقليم ﻿
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فضيحة وبالفيديو.. رئيس جماعة بإقليم سيدي افني حاول منع مستشار جماعي من تسليم شكاية لعامل الإقليم

بتاريــخ : 6 غشت 2017 / 22:11 فضيحة وبالفيديو.. رئيس جماعة بإقليم سيدي افني حاول منع مستشار جماعي من تسليم شكاية لعامل الإقليم | مجتمع
فضيحة وبالفيديو.. رئيس جماعة بإقليم سيدي افني حاول منع مستشار جماعي من تسليم شكاية لعامل الإقليم
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق لحظة منع رئيس جماعة لمستشار جماعي من تقديم شكاية لعامل إقليم سيدي إفني.

"شوف تيفي"

 

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق لحظة منع رئيس جماعة لمستشار جماعي من تقديم شكاية لعامل إقليم سيدي إفني.

وحسب ناشري الفيديو فإن فصوله، جرت أمس الأحد، حيث منع رئيس جماعة صبويا مستشارا جماعيا من تسليم شكاية لعامل اقليم سيدي ايفني اثناء زيارته للجماعة المذكورة.

وتفاعل آلاف النشطاء مع الفيديو، حيث أكد العديد منهم عن استنكارهم للتصرف المثير للجدل الذي قام به رئيس الجماعة، داعين عامل الاقليم إلى فتح تحقيق للكشف عن الأسباب التي دفعت به إلى محاولة منع المستشار الجماعي من تسليم الشكاية.

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فضيحة وبالفيديو.. رئيس جماعة بإقليم سيدي افني حاول منع مستشار جماعي من تسليم شكاية لعامل الإقليم

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