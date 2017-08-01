عاجل ..بن كيران..لولا الحزب المعلوم لما كان الحراك وأطلب من جلالة الملك التدخل لحل أزمة الريف ﻿

قال عبد الإله بن كيران أن ما يحدث في منطقة الريف ''يقطع القلب''، وهي أزمة حقيقية، حيث أن سكان الريف، إخواننا وجزء من عائلاتنا كما أن رجال القوات العمومية هم جزء من أبنائنا ويعملون على خدمة البلد وحفظ

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قال عبد الإله بن كيران أن ما يحدث في منطقة الريف "يقطع القلب"، وهي أزمة حقيقية، حيث أن سكان الريف، إخواننا وجزء من عائلاتنا كما أن رجال القوات العمومية هم جزء من أبنائنا ويعملون على خدمة البلد وحفظ الامن وأهنئهم على ثقة الملك محمد السادس.



وأضاف بن كيران في إفتتاح الملتقى الوطني 13 لشبيبة العدالة والتنمية قبل قليل بمدينة فاس، أنه لو لم يكن الحزب المعلوم في جميع المجالس المنتخبة بالريف لما كان الحراك، ولكن نظرا للأوضاع التي تزيد تأزما، "أطلب من جلالة الملك التدخل في منطقة الريف لحل الأزمة" مستدركا "فهو الوحيد القادر على حل أزمة الريف".



