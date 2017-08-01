 عاجل ..بن كيران..لولا الحزب المعلوم لما كان الحراك وأطلب من جلالة الملك التدخل لحل أزمة الريف ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هشام بهلول في رده على طليقته: بنات العائلات ماكيديروش داكش شي اللي درتيه+صورة | ثقافة و فنون

هشام بهلول في رده على طليقته: ''بنات العائلات ماكيديروش داكش شي اللي درتيه''+صورة

مثير.. النصب باسم القصر يسقط امرأتين بالمحمدية.. واحدة منهما تقمصت صفة ابنة عمة الملك | مجتمع

مثير.. النصب باسم القصر يسقط امرأتين بالمحمدية.. واحدة منهما تقمصت صفة ابنة عمة الملك

بن كيران...الأيام كشفت وجود مخلوقات أكبر من التماسيح والعفاريت بالمغرب والخطاب الملكي قاسي على الأحزاب والإدارة | بوليتيك

بن كيران...الأيام كشفت وجود مخلوقات أكبر من التماسيح والعفاريت بالمغرب والخطاب الملكي قاسي على

فضيحة وبالفيديو.. رئيس جماعة بإقليم سيدي افني حاول منع مستشار جماعي من تسليم شكاية لعامل الإقليم | مجتمع

فضيحة وبالفيديو.. رئيس جماعة بإقليم سيدي افني حاول منع مستشار جماعي من تسليم شكاية لعامل الإقليم

عاجل ..بن كيران..لولا الحزب المعلوم لما كان الحراك وأطلب من جلالة الملك التدخل لحل أزمة الريف | بوليتيك

عاجل ..بن كيران..لولا الحزب المعلوم لما كان الحراك وأطلب من جلالة الملك التدخل لحل أزمة الريف

عاجل ...عبد الاله بن كيران غاضبا...يطالب بفتح تحقيق في مرحلة البلوكاج الحكومي ويهاجم لشكر | بوليتيك

عاجل ...عبد الاله بن كيران غاضبا...يطالب بفتح تحقيق في مرحلة ''البلوكاج الحكومي'' ويهاجم لشكر

مثير..اتهام فنان مغربي باغتصاب معاقة+تفاصيل حصرية صادمة | ثقافة و فنون

مثير..اتهام فنان مغربي باغتصاب معاقة+تفاصيل حصرية صادمة

بن كيران لشبيبة حزبه...المغرب ياغيكون بالملكية ياماغايكونش | بوليتيك

بن كيران لشبيبة حزبه...المغرب ''ياغيكون بالملكية ياماغايكونش''

يا ربي السلامة..بسبب عنزة: معركة دموية تنتهي بجريمة قتل بشعة بالمحمدية | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..بسبب عنزة: معركة دموية تنتهي بجريمة قتل بشعة بالمحمدية

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

عاجل ..بن كيران..لولا الحزب المعلوم لما كان الحراك وأطلب من جلالة الملك التدخل لحل أزمة الريف

بتاريــخ : 6 غشت 2017 / 22:05 عاجل ..بن كيران..لولا الحزب المعلوم لما كان الحراك وأطلب من جلالة الملك التدخل لحل أزمة الريف | بوليتيك
عاجل ..بن كيران..لولا الحزب المعلوم لما كان الحراك وأطلب من جلالة الملك التدخل لحل أزمة الريف
قال عبد الإله بن كيران أن ما يحدث في منطقة الريف ''يقطع القلب''، وهي أزمة حقيقية، حيث أن سكان الريف، إخواننا وجزء من عائلاتنا كما أن رجال القوات العمومية هم جزء من أبنائنا ويعملون على خدمة البلد وحفظ

شوف تيفي


قال عبد الإله بن كيران أن ما يحدث في منطقة الريف "يقطع القلب"، وهي أزمة حقيقية، حيث أن سكان الريف، إخواننا وجزء من عائلاتنا كما أن رجال القوات العمومية هم جزء من أبنائنا ويعملون على خدمة البلد وحفظ الامن وأهنئهم على ثقة الملك محمد السادس.

وأضاف بن كيران في إفتتاح الملتقى الوطني 13 لشبيبة العدالة والتنمية قبل قليل بمدينة فاس، أنه لو لم يكن الحزب المعلوم في جميع المجالس المنتخبة بالريف لما كان الحراك، ولكن نظرا للأوضاع التي تزيد تأزما، "أطلب من جلالة الملك التدخل في منطقة الريف لحل الأزمة" مستدركا "فهو الوحيد القادر على حل أزمة الريف".

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الريف بن كيران الحكومة الريف شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بن كيران...الأيام كشفت وجود مخلوقات أكبر من التماسيح والعفاريت بالمغرب والخطاب الملكي قاسي على الأحزاب والإدارة | بوليتيك

بن كيران...الأيام كشفت وجود مخلوقات أكبر من التماسيح والعفاريت بالمغرب والخطاب الملكي قاسي على الأحزاب والإدارة

عاجل ...عبد الاله بن كيران غاضبا...يطالب بفتح تحقيق في مرحلة البلوكاج الحكومي ويهاجم لشكر | بوليتيك

عاجل ...عبد الاله بن كيران غاضبا...يطالب بفتح تحقيق في مرحلة ''البلوكاج الحكومي'' ويهاجم لشكر

بن كيران لشبيبة حزبه...المغرب ياغيكون بالملكية ياماغايكونش | بوليتيك

بن كيران لشبيبة حزبه...المغرب ''ياغيكون بالملكية ياماغايكونش''

عاجل.. ملتقى شبيبة البيجيدي ينطلق على وقع الاحتجاجات بحضور بن كيران والعثماني بفاس | بوليتيك

عاجل.. ملتقى شبيبة ''البيجيدي'' ينطلق على وقع الاحتجاجات بحضور بن كيران والعثماني بفاس

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

نسولو الناس:شنو فنظركم أسباب ارتفاع البطالة فالمغرب؟ | نسولو الناس
منذ 5 ثواني

نسولو الناس:شنو فنظركم أسباب ارتفاع البطالة فالمغرب؟

فيديو جد مؤثر..لحظة نقل السيدة المسنة التي عُثر عليها وحيدة في منزل مهجور بالبيضاء إلى المستشفى | بــووز

فيديو جد مؤثر..لحظة نقل السيدة المسنة التي عُثر عليها وحيدة في منزل مهجور بالبيضاء إلى المستشفى

لموت ديال الضحك مع جمهور أيمن السرحاني فكازا | خارج البلاطو

لموت ديال الضحك مع جمهور أيمن السرحاني فكازا

شوفو سيدة مسنة لقاوها فدار مهجورة فرحال المسكيني فكازا | خارج البلاطو

شوفو سيدة مسنة لقاوها فدار مهجورة فرحال المسكيني فكازا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

هشام بهلول في رده على طليقته: بنات العائلات ماكيديروش داكش شي اللي درتيه+صورة | ثقافة و فنون
منذ 27 دقيقة

هشام بهلول في رده على طليقته: ''بنات العائلات ماكيديروش داكش شي اللي درتيه''+صورة

مثير.. النصب باسم القصر يسقط امرأتين بالمحمدية.. واحدة منهما تقمصت صفة ابنة عمة الملك | مجتمع

مثير.. النصب باسم القصر يسقط امرأتين بالمحمدية.. واحدة منهما تقمصت صفة ابنة عمة الملك

بن كيران...الأيام كشفت وجود مخلوقات أكبر من التماسيح والعفاريت بالمغرب والخطاب الملكي قاسي على الأحزاب والإدارة | بوليتيك

بن كيران...الأيام كشفت وجود مخلوقات أكبر من التماسيح والعفاريت بالمغرب والخطاب الملكي قاسي على

فضيحة وبالفيديو.. رئيس جماعة بإقليم سيدي افني حاول منع مستشار جماعي من تسليم شكاية لعامل الإقليم | مجتمع

فضيحة وبالفيديو.. رئيس جماعة بإقليم سيدي افني حاول منع مستشار جماعي من تسليم شكاية لعامل الإقليم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.