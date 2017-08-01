عاجل ...عبد الاله بن كيران غاضبا...يطالب بفتح تحقيق في مرحلة ''البلوكاج الحكومي'' ويهاجم لشكر ﻿

قال عبد الإله بن كيران بنبرة غاضبة ''قالو لي خاص الإتحاد الإشتراكي يدخل الحكومة وقلت ليهم لا...ولن يشهد علي التاريخ لفعل هذا''، مستدركا بأنه ''لم يكن يظن بأن الأحزاب اتفقت على تشكيل الحكومة وما بقي لهم



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قال عبد الإله بن كيران بنبرة غاضبة ''قالو لي خاص الإتحاد الإشتراكي يدخل الحكومة وقلت ليهم لا...ولن يشهد علي التاريخ لفعل هذا''، مستدركا بأنه ''لم يكن يظن بأن الأحزاب اتفقت على تشكيل الحكومة وما بقي لهم غير الرئيس''.



وأضاف بن كيران أمام حشد من شبيبة حزبه بملتقاها الوطني 13، بفاس، ''بأن حضوره رفقة سعد الدين العثماني هي رسالة يجب أن تفهموها، لكن رفضت دخول حزب حصل على 20أو 19 مقعدا ولم تستطع شبيبته الدفاع عن الوحدة الوطنية في مؤتمر للشبيبة الإشتراكية.



وأوضح بن كيران أن الجميع يدعو إلى فتح تحقيقات هنا وهناك، ''فلماذا لا نطالب بفتح تحقيق في مسيرة إخراج بن كيران من الصحراء المغربية، وأطالب كذلك بفتح تحقيق في مرحلة البلوكاج الحكومي التي أوقفت مصالح المغرب وشعبه''.





