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مثير..اتهام فنان مغربي باغتصاب معاقة+تفاصيل حصرية صادمة

بتاريــخ : 6 غشت 2017 / 21:46 مثير..اتهام فنان مغربي باغتصاب معاقة+تفاصيل حصرية صادمة | ثقافة و فنون
مثير..اتهام فنان مغربي باغتصاب معاقة+تفاصيل حصرية صادمة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الشرطة القضائية لأمن انزكان، استمعت أمس السبت، لفنان مغربي معروف بالمدينة، بعد توصلها بشكاية من أسرة تتهمه باغتصاب وهتك عرض ابنتهم التي تعاني إعاقة ذهنية.

 

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الشرطة القضائية لأمن انزكان، استمعت أمس السبت، لفنان مغربي معروف بالمدينة، بعد توصلها بشكاية من أسرة تتهمه باغتصاب وهتك عرض ابنتهم التي تعاني إعاقة ذهنية.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الأمر يتعلق بـ "ح"، المعروف بمدينة انزكان والذي نفى نفيا قاطعا خلال الاستماع له ما تضمنته الشكاية الموجهة ضده، مضيفا أن الشرطة القضائية، قررت إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بنفس المدينة والتي ستستمع له يوم غد الاثنين.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن تفاصيل هذه القضية، أن أقرباء المعاقة ذهنيا، ضبطوا هذه الأخيرة البالغة من العمر 34 سنة، وهي تقوم بحركات جنسية بواسطة صدرها، وخلال استفسارها عن سبب قيامها بذلك، أشارت إلى أن جارهم القاطن معهم بنفس العمارة وذكرته بالاسم يقوم بهذه الحركات بشكل مستمر معها.

وأكد ذات المصدر أن أسرة الفتاة وبعد ما قالته، سارعت إلى وضع شكاية قبل مدة إلى المصالح الأمنية التي فتحت تحقيقا واستدعت "الفنان" الذي حل لديها أمس السبت، حيث جرى الاستماع له قبل إطلاق سراحه.



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المغرب شوف تيفي المختلة ذهنيا الشرطة القضائية المصالح الأمنية انزكان

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