بن كيران لشبيبة حزبه...المغرب ''ياغيكون بالملكية ياماغايكونش'' ﻿

قال عبد الإله بن كيران في الجلسة الإفتتاحية للملتقى 13 لشبيبة العدالة والتنمية قبل قليل، أن الملكية في المغرب لم تأت عبر الإنتخابات وإنما جاءت عبر البيعة والتاريخ وإمارة المؤمنين.

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قال عبد الإله بن كيران في الجلسة الإفتتاحية للملتقى 13 لشبيبة العدالة والتنمية قبل قليل، أن الملكية في المغرب لم تأت عبر الإنتخابات وإنما جاءت عبر البيعة والتاريخ وإمارة المؤمنين.

وأعاد بن كيران ذكر المراحل التي قطعها حزب العدالة والتنمية منذ سجن أعضائه بدرب مولاي الشريف، وإنتهاء بتدخل الملك محمد السادس ورفض حل حزب العدالة والتنمية، حيث صرح بن كيران أن حزب العدالة والتنمية تجاوب مع الخطاب الملكي لتاسع مارس التاريخي إبان الربيع العربي.

وتابع بن كيران حديثه بالقول "لكي أكون صريحا معاكم ...المغرب ياغايكون بالملكية ياماغايكونش"