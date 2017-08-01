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بن كيران لشبيبة حزبه...المغرب ''ياغيكون بالملكية ياماغايكونش''

بتاريــخ : 6 غشت 2017 / 21:27 بن كيران لشبيبة حزبه...المغرب ياغيكون بالملكية ياماغايكونش | بوليتيك
بن كيران لشبيبة حزبه...المغرب ''ياغيكون بالملكية ياماغايكونش''
قال عبد الإله بن كيران في الجلسة الإفتتاحية للملتقى 13 لشبيبة العدالة والتنمية قبل قليل، أن الملكية في المغرب لم تأت عبر الإنتخابات وإنما جاءت عبر البيعة والتاريخ وإمارة المؤمنين.

شوف تيفي

 

قال عبد الإله بن كيران في الجلسة الإفتتاحية للملتقى 13 لشبيبة العدالة والتنمية قبل قليل، أن الملكية في المغرب لم تأت  عبر الإنتخابات وإنما جاءت عبر البيعة والتاريخ وإمارة المؤمنين.

وأعاد بن كيران ذكر المراحل التي قطعها حزب العدالة والتنمية منذ سجن أعضائه  بدرب مولاي الشريف، وإنتهاء بتدخل الملك محمد السادس ورفض حل حزب العدالة والتنمية، حيث صرح بن كيران أن حزب العدالة والتنمية تجاوب مع الخطاب الملكي لتاسع مارس التاريخي إبان الربيع العربي.

وتابع بن كيران حديثه بالقول "لكي أكون صريحا معاكم ...المغرب ياغايكون بالملكية ياماغايكونش"

 

 

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