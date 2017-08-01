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يا ربي السلامة..بسبب عنزة: معركة دموية تنتهي بجريمة قتل بشعة بالمحمدية

بتاريــخ : 6 غشت 2017 / 21:21 يا ربي السلامة..بسبب عنزة: معركة دموية تنتهي بجريمة قتل بشعة بالمحمدية | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة..بسبب عنزة: معركة دموية تنتهي بجريمة قتل بشعة بالمحمدية
شهد حي الفتح بمنطقة بني خلف بمدينة المحمدية، يومه الأحد، جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شخص في عقده الرابع تلقى طعنة بواسطة سيف وجهها له شخص شارك رفقة شقيقه في الجريمة.

"شوف تيفي"

 

شهد حي الفتح بمنطقة بني خلف بمدينة المحمدية، يومه الأحد، جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شخص في عقده الرابع تلقى طعنة بواسطة سيف وجهها له شخص شارك رفقة شقيقه في الجريمة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الضحية، دخل في معركة دامية بالأسلحة البيضاء مع الشقيقين اللذان قام بذبح "عنزته" التي ترافقه في جميع جولاته وخرجاته، وخلال تبادلهم للضرب، تلقى الضحية، طعنة قاتلة بواسطو سيف أسقطته جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء.

وأكد المصدر ذاته أن الضحية، تم نقله إلى مستودع الأموات بمستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية، بينما فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا لاعتقال اللصين اللذين فرا إلى وجهة غير معلومة فور ارتكابهما هذه الجريمة.



 

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المغرب شوف تيفي المحمدية بني خلف طعنة

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