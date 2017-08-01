عاجل.. ملتقى شبيبة ''البيجيدي'' ينطلق على وقع الاحتجاجات بحضور بن كيران والعثماني بفاس ﻿

تشهد الجلسة الإفتتاحية للملتقى الوطني الثالث عشر لشبيبة العدالة والتنمية في هذه اللحظات بمدينة فاس، إحتجاجات لعشرات الحاضرين للملتقى رافعين لافتة تطالب بالتدخل لحل مشاكلهم مع شركة للتوظيف



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تشهد الجلسة الإفتتاحية للملتقى الوطني الثالث عشر لشبيبة العدالة والتنمية في هذه اللحظات بمدينة فاس، إحتجاجات لعشرات الحاضرين للملتقى رافعين لافتة تطالب بالتدخل لحل مشاكلهم مع شركة للتوظيف طردتهم من العمل.



ونشبت مشادات كلامية قاسية وصراع بالأيدي بين المحتجين وشباب اللجنة المنظمة للملتقى، حيث تدخل عبد الاله بن كيران مرتين لتهدئة الوضع، قبل أن يطالب الكاتب الوطني للشبيبة خالد البوقرعي من لجنة خاصة التدخل لطرد المحتجين مخافة نسف الملتقى.



وإنطلقت الجلسة الإفتتاحية لشبيبة العدالة والتنمية بحضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والأمين العام للحزب عبد الاله بن كيران وعمدة مدينة فاس بالإضافة إلى ضيوف الملتقى من خارج المغرب.





