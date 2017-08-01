عاجل وجد مؤلم..حريق مهول يقتل طفلا وشقيقته ما بين الحياة والموت في غياب الأم عن المنزل بالداخلة ﻿

شهد حي الغفران بمدينة الداخلة يومه الأحد، فاجعة حقيقة، راح ضحيتها طفل في عمر الزهور ، لقي مصرعه، عقب اندلاع النيران داخل منزل أسرته.

"شوف تيفي"

شهد حي الغفران بمدينة الداخلة يومه الأحد، فاجعة حقيقة، راح ضحيتها طفل في عمر الزهور ، لقي مصرعه، عقب اندلاع النيران داخل منزل أسرته.



وحسب المعطيات التي توصلت بها "شوف تيفي" من مصدرها فإن الطفل المتوفي، كان رفقة شقيقته الأكبر منه سنا داخل المنزل لوحدهما بعد مغادرة الأم، قبل أن تندلع النيران لأسباب تبقى مجهولة، وتحاصرهما لمدة طويلة.

وأضاف المصدر ذاته أن الوقاية المدنية، تمكنت من إخماد النيران، مشيرا إلى أن الطفل، فارق الحياة داخل مستشفى الحسن الثاني، بينما ما تزال شقيقته الأكبر تصارع للبقاء على قيد الحياة نظرا لخطورة الحروق التي أصيب بها.