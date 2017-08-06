 عاجل وبالصورة..سعد المجرد يفاجئ عشاقه من باريس بالمباشر..وهذا ما سيقوم بعد غد على الساعة 45 : 18 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وبالصورة..سعد المجرد يفاجئ عشاقه من باريس بالمباشر..وهذا ما سيقوم بعد غد على الساعة 45 : 18 | ثقافة و فنون

عاجل وبالصورة..سعد المجرد يفاجئ عشاقه من باريس بالمباشر..وهذا ما سيقوم بعد غد على الساعة 45 : 18

قائد بعمالة إنزكان يصف ساكنة المنطقة بأبناء العاهرات | بوليتيك

قائد بعمالة إنزكان يصف ساكنة المنطقة بأبناء العاهرات

بالفيديو.. ابنة منتج معروف تنشر فيديو بملابس مثيرة | ثقافة و فنون

بالفيديو.. ابنة منتج معروف تنشر فيديو بملابس مثيرة

عاجل ومثير..مراقب جوي بمطار الراشيدية يبلغ الأجهزة بوجود تهديد يستهدف طائرة قادمة للدار البيضاء..والقضية ديالو صعيبة بزاف | مجتمع

عاجل ومثير..مراقب جوي بمطار الراشيدية يبلغ الأجهزة بوجود تهديد يستهدف طائرة قادمة للدار

خطير..رصاصة من مكحلة تخترق رأس عون سلطة ببركان وتقتله على الفور | حوادث و حقوق

خطير..رصاصة من مكحلة تخترق رأس عون سلطة ببركان وتقتله على الفور

فضيحة وبالفيديو.. أستاذ جامعي تحرش جنسيا بطالبته و هي تصرخ رافضة نزع ملابسها لكي يصورها عارية+تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

فضيحة وبالفيديو.. أستاذ جامعي تحرش جنسيا بطالبته و هي تصرخ رافضة نزع ملابسها لكي يصورها

فضيحة جنسية بالقرب من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء: الآذان وسيدة وعشيقها في وضع مخل+فيديو | حوادث و حقوق

فضيحة جنسية بالقرب من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء: الآذان وسيدة وعشيقها في وضع مخل+فيديو

رسميا... البرلمان يعقد جلسة ختامية لإعلان العطلة الصيفية للبرلمانيين | بوليتيك

رسميا... البرلمان يعقد جلسة ختامية لإعلان العطلة الصيفية للبرلمانيين

عاجل وبالفيديو.. شوفو شنو واقع في هذه اللحظات بشيشاوة | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.. شوفو شنو واقع في هذه اللحظات بشيشاوة

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

عاجل وبالصورة..سعد المجرد يفاجئ عشاقه من باريس بالمباشر..وهذا ما سيقوم بعد غد على الساعة 45 : 18

بتاريــخ : 6 غشت 2017 / 19:44 عاجل وبالصورة..سعد المجرد يفاجئ عشاقه من باريس بالمباشر..وهذا ما سيقوم بعد غد على الساعة 45 : 18 | ثقافة و فنون
عاجل وبالصورة..سعد المجرد يفاجئ عشاقه من باريس بالمباشر..وهذا ما سيقوم بعد غد على الساعة 45 : 18
كشف الفنان المغربي سعد المجرد على حسابه بالانستغرام يومه الأحد، عن إطلاقه لأغنيته الجديدة بعد غد الثلاثاء، وتحديدا عند الساعة السابعة إلا ربع.

"شوف تيفي"

كشف الفنان المغربي سعد المجرد على حسابه بالانستغرام يومه الأحد، عن إطلاقه لأغنيته الجديدة بعد غد الثلاثاء، وتحديدا عند الساعة السابعة إلا ربع.

وكتب سعد المجرد "جمهورنا الحبيب ، بعد غد ان شاء الله سيتم طرح الكليب الجديد ، ابتداءا من الساعة السابعة مساءا ، و قبل ذالك سنلتقي جميعا على انستغرام لايف الساعة 45 : 18 بتوقيت المغرب ، توحشتكم بزاااااف".

وعبر عشاق المجرد عن سعادتهم الكبيرة، مؤكدين انتظارهم بفارغ الصبر الموعد المحدد لمشاهدة كليب أغنية المجرد الجديدة والتي تعتبر أول أغنية له بعد مغادرته سجن فلوري.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الانستغرام سعد المجرد أغنية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالفيديو.. ابنة منتج معروف تنشر فيديو بملابس مثيرة | ثقافة و فنون

بالفيديو.. ابنة منتج معروف تنشر فيديو بملابس مثيرة

مؤلم.. الموت يخطف فنانا مغربيا..وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون

مؤلم.. الموت يخطف فنانا مغربيا..وهذه هي التفاصيل

صادم وبالصور.. فنانة جزائرية تدنس القرآن والمسلمين كاعين بزاف | ثقافة و فنون

صادم وبالصور.. فنانة جزائرية تدنس القرآن والمسلمين كاعين بزاف

كريمة غيث تُطلق أغنية باللهجة المغربية والتركية | ثقافة و فنون

كريمة غيث تُطلق أغنية باللهجة المغربية والتركية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوفو سيدة مسنة لقاوها فدار مهجورة فرحال المسكيني فكازا | خارج البلاطو
منذ 23 دقيقة

شوفو سيدة مسنة لقاوها فدار مهجورة فرحال المسكيني فكازا

باسو.. ها علاش كنجبد شوف تيفي فالسكيتشات ديالي فوق الخشبة وهذا هو الجديد ديالي ! | خارج البلاطو

باسو.. ها علاش كنجبد شوف تيفي فالسكيتشات ديالي فوق الخشبة وهذا هو الجديد ديالي !

جريمة قتل بشعة فكازا تودي بحياة حارس ليلي وهاشكون قتلو | خارج البلاطو

جريمة قتل بشعة فكازا تودي بحياة حارس ليلي وهاشكون قتلو

أيمن السرحاني كيغني و كايدير السناب شات فكازا ..شوفو التفاعل | خارج البلاطو

أيمن السرحاني كيغني و كايدير السناب شات فكازا ..شوفو التفاعل

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل وبالصورة..سعد المجرد يفاجئ عشاقه من باريس بالمباشر..وهذا ما سيقوم بعد غد على الساعة 45 : 18 | ثقافة و فنون
منذ 16 دقيقة

عاجل وبالصورة..سعد المجرد يفاجئ عشاقه من باريس بالمباشر..وهذا ما سيقوم بعد غد على الساعة 45 : 18

قائد بعمالة إنزكان يصف ساكنة المنطقة بأبناء العاهرات | بوليتيك

قائد بعمالة إنزكان يصف ساكنة المنطقة بأبناء العاهرات

بالفيديو.. ابنة منتج معروف تنشر فيديو بملابس مثيرة | ثقافة و فنون

بالفيديو.. ابنة منتج معروف تنشر فيديو بملابس مثيرة

عاجل ومثير..مراقب جوي بمطار الراشيدية يبلغ الأجهزة بوجود تهديد يستهدف طائرة قادمة للدار البيضاء..والقضية ديالو صعيبة بزاف | مجتمع

عاجل ومثير..مراقب جوي بمطار الراشيدية يبلغ الأجهزة بوجود تهديد يستهدف طائرة قادمة للدار

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.