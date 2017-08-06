عاجل وبالصورة..سعد المجرد يفاجئ عشاقه من باريس بالمباشر..وهذا ما سيقوم بعد غد على الساعة 45 : 18 ﻿

"شوف تيفي"
كشف الفنان المغربي سعد المجرد على حسابه بالانستغرام يومه الأحد، عن إطلاقه لأغنيته الجديدة بعد غد الثلاثاء، وتحديدا عند الساعة السابعة إلا ربع.
وكتب سعد المجرد "جمهورنا الحبيب ، بعد غد ان شاء الله سيتم طرح الكليب الجديد ، ابتداءا من الساعة السابعة مساءا ، و قبل ذالك سنلتقي جميعا على انستغرام لايف الساعة 45 : 18 بتوقيت المغرب ، توحشتكم بزاااااف".
وعبر عشاق المجرد عن سعادتهم الكبيرة، مؤكدين انتظارهم بفارغ الصبر الموعد المحدد لمشاهدة كليب أغنية المجرد الجديدة والتي تعتبر أول أغنية له بعد مغادرته سجن فلوري.