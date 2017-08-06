عاجل وبالصورة..سعد المجرد يفاجئ عشاقه من باريس بالمباشر..وهذا ما سيقوم بعد غد على الساعة 45 : 18 ﻿

كشف الفنان المغربي سعد المجرد على حسابه بالانستغرام يومه الأحد، عن إطلاقه لأغنيته الجديدة بعد غد الثلاثاء، وتحديدا عند الساعة السابعة إلا ربع.

"شوف تيفي"

كشف الفنان المغربي سعد المجرد على حسابه بالانستغرام يومه الأحد، عن إطلاقه لأغنيته الجديدة بعد غد الثلاثاء، وتحديدا عند الساعة السابعة إلا ربع.

وكتب سعد المجرد "جمهورنا الحبيب ، بعد غد ان شاء الله سيتم طرح الكليب الجديد ، ابتداءا من الساعة السابعة مساءا ، و قبل ذالك سنلتقي جميعا على انستغرام لايف الساعة 45 : 18 بتوقيت المغرب ، توحشتكم بزاااااف".

وعبر عشاق المجرد عن سعادتهم الكبيرة، مؤكدين انتظارهم بفارغ الصبر الموعد المحدد لمشاهدة كليب أغنية المجرد الجديدة والتي تعتبر أول أغنية له بعد مغادرته سجن فلوري.