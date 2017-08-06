قائد بعمالة إنزكان يصف ساكنة المنطقة بأبناء العاهرات ﻿

كشفت مصادر ''شوف تيفي'' عن غضب شديد بين ساكنة الجماعة القروية أولاد داحو بعد إنتشار خبر نعث بعض الساكنة التي تطالب ربط منازلها بشبكة الكهرباء، ''بأبناء العاهرات'' من طرف قائد تابع لعمالة إنزكان أيت ملول.

بوليتيك

شوف تيفي



كشفت مصادر "شوف تيفي" عن غضب شديد بين ساكنة الجماعة القروية أولاد داحو بعد إنتشار خبر نعث بعض الساكنة التي تطالب ربط منازلها بشبكة الكهرباء، "بأبناء العاهرات" من طرف قائد تابع لعمالة إنزكان أيت ملول.



وأضاف ذات المصدر، أن ساكنة الجماعة القروية تعيش إحتقانا غير مسبوق بسبب الكلمات المشينة التي أضحت حديث العام والخاص، وأن الموضوع لن يمر دون بحث لمعرفة الحقيقة، مؤكدا بأن الساكنة لن تدخل في صراع بين البرلماني والقائد ولكنها لن تتراجع عن معرفة الحقيقة، وبعدها سيكون هناك كلام آخر.



وفي ذات السياق، قال البرلماني عن المنطقة "الحسين حريش" من خلال تدوينة على حائطه بالفايسبوك، بأنه" أياما بعد الخطاب الملكي.... قائد بنفوذ عمالة إنزكان أيت ملول ينعت ساكنة جماعة أو لا داحو بابناء العاهرات ويقسم أن لا أحد منهم سيستفيد من الربط بالكهرباء..."



وأضاف البرلماني وعضو المجلس البلدي لمدينة أيت ملول ...ونحن نقول أن ذلك حقهم وأن هذا النعت لن يمر مرور الكرام وأن كل الاشكالات كفيلة باستعادة حقهم و إعادة الاعتبار لكرامتهم سنقوم بها ولن نتراجع إلى أن يتم إحقاق الحق" .



