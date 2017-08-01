بالفيديو.. ابنة منتج معروف تنشر فيديو بملابس مثيرة ﻿

نشرت شمس ابنة بسام الملا منتج المسلسل الشهير باب الحارة عبر حسابها الشخصي على الإنستغرام مقطعا مصورا لفيديو تظهر من خلاله بملابس سباحة جريئة رفقة أحد الأشخاص دون أن تشكف عن هويته.

شوف تيفي

نشرت شمس ابنة بسام الملا منتج المسلسل الشهير باب الحارة عبر حسابها الشخصي على الإنستغرام مقطعا مصورا لفيديو تظهر من خلاله بملابس سباحة جريئة رفقة أحد الأشخاص دون أن تشكف عن هويته.

ولاق هذا الفيديو جدلا عبر الصفحات الفياسبوكية معلقين عليه « الصاعدة شمس الملا تتخطى حدود الأدب برفقة صديقها" لتجيب عبر تدوينة « ارتقوا »، هذا ومن جهتهم علق رواد المواقع التواصلية أن جرأة شمس غير مألوفة لدى الفنانات السوريات.

هذا ودخلت شمس الملا عالم التمثيل من باب الجزء التاسع لمسلسل باب الحارة وذلك خلال شهر رمضان المنصرم.



