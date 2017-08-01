عاجل ومثير..مراقب جوي بمطار الراشيدية يبلغ الأجهزة بوجود تهديد يستهدف طائرة قادمة للدار البيضاء..والقضية ديالو صعيبة بزاف ﻿

تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرشيدية، اليوم الأحد، من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، يشتغل مراقبا جويا بمطار الراشيدية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتبليغ عن جريمة

"شوف تيفي"

تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرشيدية، اليوم الأحد، من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، يشتغل مراقبا جويا بمطار الراشيدية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتبليغ عن جريمة وهمية يعلم بعدم حدوثها والإدلاء ببلاغ كاذب.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المصالح المعنية بتدبير ومراقبة الملاحة الجوية كانت قد توصلت بمكالمة هاتفية من شخص مجهول، يزعم فيها أن تهديدا جديا يستهدف الرحلة الجوية التي ستنطلق من الراشيدية نحو الدار البيضاء صباح يوم الجمعة 4 غشت الجاري، وهو ما استدعى إخضاع هذه الرحلة لبرتوكول الأمن والسلامة قبل أن يتأكد بأن البلاغ كاذب ولا وجود لأي تهديد محتمل.

وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها الشرطة القضائية قد مكنت من توقيف المشتبه به، والذي اتضح أنه يعمل مراقبا جويا بنفس المطار الذي كانت ستنطلق منه الرحلة الجوية.

وذكر المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات ودوافع هذه القضية.