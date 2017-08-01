خطير..رصاصة من مكحلة تخترق رأس عون سلطة ببركان وتقتله على الفور ﻿

لقي عون سلطة موظف بباشوية سيدي سليمان شراعة ببركان، مصرعه مساء يوم أمس السبت بمنطقة تافوغالت، عقب إصابته برصاصة بندقية صيد.

"شوف تيفي"



لقي عون سلطة موظف بباشوية سيدي سليمان شراعة ببركان، مصرعه مساء يوم أمس السبت بمنطقة تافوغالت، عقب إصابته برصاصة بندقية صيد.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصادرها فإن ملابسات الحادث بدأت في قيام عون السلطة رحلة قنص، ولما كان على أهبة عملية قنص وبشكل مفاجئ ضغط على زناد البندقية التي كانت معلقة على ظهره عن طريق الخطأ، لتخرج الرصاصة وتخترق رأسه وترديه قتيلا على الفور.

وأوضح المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، وفور علمها بالحادث، هرعت إلى عين المكان، وفتحت تحقيقا معمقا لتحديد المسؤولية والمعاينة، فيما تولت مصالح الوقاية المدنية نقل الجثة نحو مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الدراق بمدينة بركان.





