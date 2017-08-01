 خطير..رصاصة من مكحلة تخترق رأس عون سلطة ببركان وتقتله على الفور ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وبالصورة..سعد المجرد يفاجئ عشاقه من باريس بالمباشر..وهذا ما سيقوم بعد غد على الساعة 45 : 18 | ثقافة و فنون

عاجل وبالصورة..سعد المجرد يفاجئ عشاقه من باريس بالمباشر..وهذا ما سيقوم بعد غد على الساعة 45 : 18

قائد بعمالة إنزكان يصف ساكنة المنطقة بأبناء العاهرات | بوليتيك

قائد بعمالة إنزكان يصف ساكنة المنطقة بأبناء العاهرات

بالفيديو.. ابنة منتج معروف تنشر فيديو بملابس مثيرة | ثقافة و فنون

بالفيديو.. ابنة منتج معروف تنشر فيديو بملابس مثيرة

عاجل ومثير..مراقب جوي بمطار الراشيدية يبلغ الأجهزة بوجود تهديد يستهدف طائرة قادمة للدار البيضاء..والقضية ديالو صعيبة بزاف | مجتمع

عاجل ومثير..مراقب جوي بمطار الراشيدية يبلغ الأجهزة بوجود تهديد يستهدف طائرة قادمة للدار

خطير..رصاصة من مكحلة تخترق رأس عون سلطة ببركان وتقتله على الفور | حوادث و حقوق

خطير..رصاصة من مكحلة تخترق رأس عون سلطة ببركان وتقتله على الفور

فضيحة وبالفيديو.. أستاذ جامعي تحرش جنسيا بطالبته و هي تصرخ رافضة نزع ملابسها لكي يصورها عارية+تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

فضيحة وبالفيديو.. أستاذ جامعي تحرش جنسيا بطالبته و هي تصرخ رافضة نزع ملابسها لكي يصورها

فضيحة جنسية بالقرب من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء: الآذان وسيدة وعشيقها في وضع مخل+فيديو | حوادث و حقوق

فضيحة جنسية بالقرب من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء: الآذان وسيدة وعشيقها في وضع مخل+فيديو

رسميا... البرلمان يعقد جلسة ختامية لإعلان العطلة الصيفية للبرلمانيين | بوليتيك

رسميا... البرلمان يعقد جلسة ختامية لإعلان العطلة الصيفية للبرلمانيين

عاجل وبالفيديو.. شوفو شنو واقع في هذه اللحظات بشيشاوة | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.. شوفو شنو واقع في هذه اللحظات بشيشاوة

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

خطير..رصاصة من مكحلة تخترق رأس عون سلطة ببركان وتقتله على الفور

بتاريــخ : 6 غشت 2017 / 18:43 خطير..رصاصة من مكحلة تخترق رأس عون سلطة ببركان وتقتله على الفور | حوادث و حقوق
خطير..رصاصة من مكحلة تخترق رأس عون سلطة ببركان وتقتله على الفور
لقي عون سلطة موظف بباشوية سيدي سليمان شراعة ببركان، مصرعه مساء يوم أمس السبت بمنطقة تافوغالت، عقب إصابته برصاصة بندقية صيد.

"شوف تيفي"


لقي عون سلطة موظف بباشوية سيدي سليمان شراعة ببركان، مصرعه مساء يوم أمس السبت بمنطقة تافوغالت، عقب إصابته برصاصة بندقية صيد.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصادرها فإن ملابسات الحادث بدأت في قيام عون السلطة رحلة قنص، ولما كان على أهبة عملية قنص وبشكل مفاجئ ضغط على زناد البندقية التي كانت معلقة على ظهره عن طريق الخطأ، لتخرج الرصاصة وتخترق رأسه وترديه قتيلا على الفور.

وأوضح المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، وفور علمها بالحادث، هرعت إلى عين المكان، وفتحت تحقيقا معمقا لتحديد المسؤولية والمعاينة، فيما تولت مصالح الوقاية المدنية نقل الجثة نحو مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الدراق بمدينة بركان.



إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي منطقة تافوغالت بندقية صيد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فضيحة وبالفيديو.. أستاذ جامعي تحرش جنسيا بطالبته و هي تصرخ رافضة نزع ملابسها لكي يصورها عارية+تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

فضيحة وبالفيديو.. أستاذ جامعي تحرش جنسيا بطالبته و هي تصرخ رافضة نزع ملابسها لكي يصورها عارية+تفاصيل صادمة

فضيحة جنسية بالقرب من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء: الآذان وسيدة وعشيقها في وضع مخل+فيديو | حوادث و حقوق

فضيحة جنسية بالقرب من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء: الآذان وسيدة وعشيقها في وضع مخل+فيديو

عاجل وبالفيديو.. شوفو شنو واقع في هذه اللحظات بشيشاوة | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.. شوفو شنو واقع في هذه اللحظات بشيشاوة

خطير .. رجل يحمل سكينا هاجم حراس برج إيفل بباريس خلال الاحتفال بتوقيع نيامر لفريق باري سان جيرمان.. وها شنو وقع | حوادث و حقوق

خطير .. رجل يحمل سكينا هاجم حراس برج إيفل بباريس خلال الاحتفال بتوقيع نيامر لفريق باري سان جيرمان.. وها شنو وقع

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوفو سيدة مسنة لقاوها فدار مهجورة فرحال المسكيني فكازا | خارج البلاطو
منذ 32 دقيقة

شوفو سيدة مسنة لقاوها فدار مهجورة فرحال المسكيني فكازا

باسو.. ها علاش كنجبد شوف تيفي فالسكيتشات ديالي فوق الخشبة وهذا هو الجديد ديالي ! | خارج البلاطو

باسو.. ها علاش كنجبد شوف تيفي فالسكيتشات ديالي فوق الخشبة وهذا هو الجديد ديالي !

جريمة قتل بشعة فكازا تودي بحياة حارس ليلي وهاشكون قتلو | خارج البلاطو

جريمة قتل بشعة فكازا تودي بحياة حارس ليلي وهاشكون قتلو

أيمن السرحاني كيغني و كايدير السناب شات فكازا ..شوفو التفاعل | خارج البلاطو

أيمن السرحاني كيغني و كايدير السناب شات فكازا ..شوفو التفاعل

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل وبالصورة..سعد المجرد يفاجئ عشاقه من باريس بالمباشر..وهذا ما سيقوم بعد غد على الساعة 45 : 18 | ثقافة و فنون
منذ 25 دقيقة

عاجل وبالصورة..سعد المجرد يفاجئ عشاقه من باريس بالمباشر..وهذا ما سيقوم بعد غد على الساعة 45 : 18

قائد بعمالة إنزكان يصف ساكنة المنطقة بأبناء العاهرات | بوليتيك

قائد بعمالة إنزكان يصف ساكنة المنطقة بأبناء العاهرات

بالفيديو.. ابنة منتج معروف تنشر فيديو بملابس مثيرة | ثقافة و فنون

بالفيديو.. ابنة منتج معروف تنشر فيديو بملابس مثيرة

عاجل ومثير..مراقب جوي بمطار الراشيدية يبلغ الأجهزة بوجود تهديد يستهدف طائرة قادمة للدار البيضاء..والقضية ديالو صعيبة بزاف | مجتمع

عاجل ومثير..مراقب جوي بمطار الراشيدية يبلغ الأجهزة بوجود تهديد يستهدف طائرة قادمة للدار

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.