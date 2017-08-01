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فضيحة وبالفيديو.. أستاذ جامعي تحرش جنسيا بطالبته و هي تصرخ رافضة نزع ملابسها لكي يصورها عارية+تفاصيل صادمة

بتاريــخ : 6 غشت 2017 / 18:20 فضيحة وبالفيديو.. أستاذ جامعي تحرش جنسيا بطالبته و هي تصرخ رافضة نزع ملابسها لكي يصورها عارية+تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق
فضيحة وبالفيديو.. أستاذ جامعي تحرش جنسيا بطالبته و هي تصرخ رافضة نزع ملابسها لكي يصورها عارية+تفاصيل صادمة
كشفت وسائل إعلام مصرية، يومه الأحد، عن تفاصيل فضيحة جنسية، بطلها ياسين لاشين أستاذ جامعي لمادة الترجمة الإعلامية بكلية الإعلام بالقاهرة، تحرش جنسيا بطالبته.

"شوف تيفي"


كشفت وسائل إعلام مصرية، يومه الأحد، عن تفاصيل فضيحة جنسية، بطلها ياسين لاشين أستاذ جامعي لمادة الترجمة الإعلامية بكلية الإعلام بالقاهرة، تحرش جنسيا بطالبته.

وحسب المصادر ذاتها فإن تسجيلات تم تداولها، يظهر قيام الأستاذ بالضغط على الطالبة من أجل كتابة تقرير كإعتراف منها، بعدم التعرض لها من قبله وقيامها بعرض نفسها عليه ولكنه رفض ، وطلب منها أن تتعرى تماما من ثيابها، للقيام بتصوريها إن رغبت الخروج على قيد الحياة.

وأضافت ذات المصادر أن طلاب الجامعة، قاموا بتداول التسجيل، مستغيثين برئيس الجامعة، الدكتور خالد الخشت، نظرا لما يقوم به لاشين من أفعال متدنية في حق الطلبة، وانعدام تام عن كافة الأخلاق المهنية والإنسانية، موضحة بأن هذه الواقعة لم تكن الأولى من نوعها في تاريخ الأستاذ الجامعي، حيث سبق أن تم إيقافه مسبقا لمرات عديدة، جراء مخالفات لقواعد الجامعة، وأخلاقيات التدريس المتعارف عليها.

وذكرت هذه المصادر الإعلامية أن طلاب الكلية، قاموا في وقت سابق بتوجيه دعوى ضد لاشين يتهمونه خلالها بالرشوة وإبتزاز الطلبة، بطلب الهدايا منهم مقابل نجاحهم بالمادة التي يقوم بتدريسها، وقامت الجامعة في شهر إبريل بإيقافه بعد تحري الدقة وشهادة الشهود على لاشين.


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