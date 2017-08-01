فضيحة جنسية بالقرب من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء: الآذان وسيدة وعشيقها في وضع مخل+فيديو ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد صادم، يوثق وضعا مخلا بالحياء لسيدة كبيرة في السن وعشيقها بمدينة الدار البيضاء.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد صادم، يوثق وضعا مخلا بالحياء لسيدة كبيرة في السن وعشيقها بمدينة الدار البيضاء.

وحسب ناشري هذا الفيديو فإن فصوله، جرت أخيرا بالقرب من مسجد الحسن الثاني وبالموازاة مع آذان الصلاة، حيث دخلت سيدة وعشيقها في علاقة جنسية بالشارع العام دون الاكثرات بالمتواجدين بعين المكان.

واستغل النشطاء الفرصة لمطالبة المصالح الأمنية، بالقيام بحملات بمحيط مسجد الحسن الثاني ووضع حد للأفعال الغير أخلاقية التي تقع، وخاصة بين المراهقين الذين يتوافدون بأعداد كبيرة خاصة نهاية الأسبوع.



