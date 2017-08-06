رسميا... البرلمان يعقد جلسة ختامية لإعلان العطلة الصيفية للبرلمانيين ﻿

كشف بلاغ لرئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، عن عقد المجلس الثلاثاء المقبل، جلسة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2016- 2017 من الولاية التشريعية 2016- 2021، طبقا للفصل 100 من الدستور.



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كشف بلاغ لرئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، عن عقد المجلس الثلاثاء المقبل، جلسة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2016- 2017 من الولاية التشريعية 2016- 2021، طبقا للفصل 100 من الدستور.



وإستنادا للبلاغ ذاته فالجلسة العمومية المنتظر عقدها، ستليها مباشرة جلسة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2016- 2017 من الولاية التشريعية 2016- 2021، تطبيقا لأحكام الفصل 100 من الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، خاصة المواد من 184 إلى 197 منه.



ووفق البلاغ، فالجلسة العمومية المرتقبة يوم الثلاثاء 08 غشت 2017 على الساعة الثانية بعد الزوال تخصص للأسئلة الشفهية الأسبوعية، تليها جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.





