برلماني إستقلالي: حميد شباط ونزار بركة إخوة وسيغلبون مصلحة حزب الإستقلال ﻿

في خضم الصراع السياسي الكبير والضجيج الذي يعرفه البيت الداخلي لحزب الإستقلال خلال الشهور الأخيرة، كثر اللغط وتبادل الإتهامات داخل تنظيماته وهياكله، مما سبب انقسامات وانشقاقات في صفوف الحزب وهو

"شوف تيفي"



في خضم الصراع السياسي الكبير والضجيج الذي يعرفه البيت الداخلي لحزب الإستقلال خلال الشهور الأخيرة، كثر اللغط وتبادل الإتهامات داخل تنظيماته وهياكله، مما سبب انقسامات وانشقاقات في صفوف الحزب وهو في طريقه الى المؤتمر 17 بين مؤيد لحميد شباط، وتجديد الثقة فيه لولاية ثانية على رأس الأمانة العامة ، ومعارض له ممن أعلنوا دعمهم للإستقلالي "نزار بركة" الذي أعلن هو الآخر ترشحه للأمانة العامة وانطلق في حملته ودعايته عبر جهات وأقاليم المملكة بعدما أخذ الضوء الأخضر من طرف بعض أعضاء اللجنة التنفيذة والمجلس الوطني للحزب.

وفي إطار البحث عن مخرجات الصراع الدائر تعالت أصوات العديد من الإستقلاليين والإستقلاليات ، آخرها تدوينة نشرها عضو اللجنة المركزية و البرلماني الإستقلالي "علال العمراوي" وعبر من خلالها على قلقه لما يجري من تناحر داخل حزب الاستقلال وهذا نص تدوينته: "إن كان هناك من تحدي اليوم، او حتى من معركة في خضم ما يجري في الآونة الأخيرة في الساحة السياسية عموما وفي العائلة الاستقلالية على وجه الخصوص؛ فهي ليست معركة على الامانة العامة والتي و ان كانت مهمة في وقت سابق فإن الاحداث المتتالية والمتسارعة - و التي تصلنا في غالب الأحيان عبر شبكات التواصل الاجتماعي- تجعلنا نتجاوز سؤال الاشخاص حول من سيكون الامين العام المقبل للحزب، .....مع متغيرات واضطرابات الحياة السياسية، نتخوف اكثر من أي وقت مضى على مستقبل الحزب،..... وعليه انتظر شأني شأن الألاف من الاستقلاليات والاستقلاليين عبر ربوع الوطن، من الاخوين حميد شباط و خاصة نزار بركة ان يعبرا عن موقفهما مما يجري تنظيميا، حتى نطمئن لمسار و ظروف انعقاد مؤتمرنا السابع عشر و لمستقبل حزب علال الفاسي الحاضن لكل ابناءه و بناته."

وقد تفاعل مع العديد من مناضلي ومناضلات حزب علال الفاسي بشكل إيجابي، ووصفها الكثير من المعلقين بالتدوينة المحايدة والتي تغلب مصلحة الحزب بعيدا عن شخصنة العمل السياسي ، بالرغم من علاقة هذا الأخير بشخص شباط والذي كان يتحمل مسؤولية النائب الأول له عندما كان شباط عمدة مدينة فاس .

وفي اتصال هاتفي لقناة "شوف تيفي" بالبرلماني "علال العمراوي " للإحاطة بالموضوع الذي أثاره في تدوينته الأخيرة ، أكد أن حزب الإستقلال يمر بمرحلة عصيبة ووضع خطير غير مسبوق في تاريخ حزب من حجم حزب الإستقلال وحمل المسؤولية لكل الأطراف التي تلزم الصمت ولم تعبر على موقفها لحد اللحظة تجاه هذا الصراع الذي سيفرغ حزب علال الفاسي من محتواه وهويته ومرجعيته التاريخية.

وأردف أن مايدور في الكواليس خطر على حزب الإستقلال ، ويستوجب على القادة التاريخيين أن يعبروا عن موقفهم بشكل صريح ، مشيرا في هذا الصدد الى الأسماء التالية " عباس الفاسي، الدويري ، السوسي ، غلاب ، عبد الواحد الفاسي" مشددا على ضرورة خروج هؤلاء بمواقف مشرفة تخرج الحزب من المأزق الذي يعيش فيه ، مصرحا في هذا السياق : "نحن نحترم قادتنا التاريخيين ومن لهم فضل السبق والفضل والفكر والعمل ونطالبهم بموقف شجاع وميبقاوش ساكتين ويجب على كل الاستقلاليين والاستقلاليات الإصغاء لهم وتنفيذ مطالبهم ..."

مضيفا ل"شوف تي في" أن الصراع الذي يعرفه الحزب في عمومه يبقى طبيعيا ويعيشه الحزب في كل مرحلة ولكن الإستثناء هذه المرة أن مايدور داخل اللجنة التنفيذية للحزب أصبح يخرج للعلن بطريقة تسيء للحزب ، قائلا : " مكناش ديما متفاهمين ولكن صراعاتنا كانت تبقى في المركز العام ولا تسرب للمس والنيل من سمعة حزب كانت تعتمد عليه الدولة في كل خطواتها وتستشيره في قضايا الوطن.."



معربا عن أمله في جمع شمل الإستقلاليين والإستقلاليات وجمع الكلمة داخل الحزب وتخطي هذا الصراع مصرحا : "نحن حزب له مرجعية وتاريخ ولسنا وليد اللحظة ولنا ثقة كبيرة في أبناء الحزب وقادته أن يجتمعوا على كلمة سواء وأن يكون توافق على شخص الامين العام كما جرت العادة داخل الحزب لأن التجربة الديمقراطية التي جعلت شباط يتربع على كرسي الامانة العامة هي التي أوصلتنا الى ما نحن عليه اليوم ، فنحن حزب التوافقات وحميد شباط ونزار بركة إخوة وسيغلبون مصلحة حزب الإستقلال ."