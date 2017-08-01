 مؤلم.. الموت يخطف فنانا مغربيا..وهذه هي التفاصيل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فضيحة جنسية بالقرب من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء: الآذان وسيدة وعشيقها في وضع مخل+فيديو | حوادث و حقوق

فضيحة جنسية بالقرب من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء: الآذان وسيدة وعشيقها في وضع مخل+فيديو

رسميا... البرلمان يعقد جلسة ختامية لإعلان العطلة الصيفية للبرلمانيين | بوليتيك

رسميا... البرلمان يعقد جلسة ختامية لإعلان العطلة الصيفية للبرلمانيين

عاجل وبالفيديو.. شوفو شنو واقع في هذه اللحظات بشيشاوة | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.. شوفو شنو واقع في هذه اللحظات بشيشاوة

برلماني إستقلالي: حميد شباط ونزار بركة إخوة وسيغلبون مصلحة حزب الإستقلال | بوليتيك

برلماني إستقلالي: حميد شباط ونزار بركة إخوة وسيغلبون مصلحة حزب الإستقلال

مؤلم.. الموت يخطف فنانا مغربيا..وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون

مؤلم.. الموت يخطف فنانا مغربيا..وهذه هي التفاصيل

خطير .. رجل يحمل سكينا هاجم حراس برج إيفل بباريس خلال الاحتفال بتوقيع نيامر لفريق باري سان جيرمان.. وها شنو وقع | حوادث و حقوق

خطير .. رجل يحمل سكينا هاجم حراس برج إيفل بباريس خلال الاحتفال بتوقيع نيامر لفريق باري سان جيرمان..

هذا مصير تاجر قرقوبي لقاو عندو 3750 قرصا مخدر بحي مولاي رشيد بالييضاء | حوادث و حقوق

هذا مصير تاجر قرقوبي لقاو عندو 3750 قرصا مخدر بحي مولاي رشيد بالييضاء

صادم وبالصور.. فنانة جزائرية تدنس القرآن والمسلمين كاعين بزاف | ثقافة و فنون

صادم وبالصور.. فنانة جزائرية تدنس القرآن والمسلمين كاعين بزاف

فضيحة... جامعات المغرب تتذيل الترتيب عربيا وإفريقيا | مجتمع

فضيحة... جامعات المغرب ''تتذيل'' الترتيب عربيا وإفريقيا

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

مؤلم.. الموت يخطف فنانا مغربيا..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 6 غشت 2017 / 17:10 مؤلم.. الموت يخطف فنانا مغربيا..وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون
مؤلم.. الموت يخطف فنانا مغربيا..وهذه هي التفاصيل
توفي، مساء أمس السبت بإحدى مصحات الرباط، الفنان التشكيلي والكوريغرافي المغربي حميد كيران، عن عمر يناهز 82 عاما.

''شوف تيفي''+''و م ع''

توفي، مساء أمس السبت بإحدى مصحات الرباط، الفنان التشكيلي والكوريغرافي المغربي حميد كيران، عن عمر يناهز 82 عاما.

وووري جثمان الفنان الراحل، وهو من مواليد سنة 1935 بمدينة سبتة المحتلة، من أب مغربي وأم إسبانية، الثرى بمقبرة الشهداء بالرباط بعد صلاة ظهر اليوم الأحد ، في موكب جنائزي مهيب حضره أفراد عائلته وعدد من الفنانين والمثقفين والإعلاميين المغاربة وتلاميذ الراحل. وفي شهادات استقتها وكالة المغرب العربي للأنباء خلال مراسيم تشييع جثمان الفنان الراحل، قال الممثل المغربي رشيد الوالي إن معرفته بالفنان حميد كيران ترجع إلى حداثة عهده بالمسرح والتمثيل، حيث كان الراحل متخصصا في تلقين الممارسين الشباب آليات التعبير الجسدي والرقص الكلاسيكي، انطلاقا من إيمانه بأنه يتعين على الممثل أن يكون متكاملا، مدينا له بالفضل في ما وصل إليه عدد كبير من الممثلين المغاربة من حسن التعامل مع الشخصيات التي جسدوها في المسرح والتلفزيون والسينما.

من جانبه، قال الفنان التشكيلي عبد الرحمان الويداني، أحد أصدقاء الراحل، في شهادة مماثلة، إن الراحل حميد كيران يعد من الرعيل الأول من الفنانين التشكيليين المغاربة، علاوة على أنه كان شاعرا ينظم باللغة الفرنسية حيث كان يترجم أشعاره إلى لوحات تشكيلية، ويعد كذلك من الفنانين الذين يختصون في توظيف الألوان، وهو المجال الذي له فيه مكانة كبيرة.

وذكر الفنان الويداني بأن الراحل حميد كيران كان أول فنان كوريغرافي يهتم بالموسيقى الأندلسية، كما أنه أنجز صور التعبير الجسدي لإحدى دورات ألعاب البحر الأبيض المتوسط، ولافتتاح الألعاب العربية وكأس إفريقيا اللذين نظما في المغرب، ''إنه فنان الضوء وفنان المجتمع الذي كان يترجم نبضه إلى لوحات فنية''.

من جهته، قال الفنان التشكيلي عبد الفتاح قرمان، أحد خلصاء الراحل وملازميه، إن الراحل كان قامة فنية سامقة، يقدم العون والمساعدة لجميع الفنانين من مختلف الفئات العمرية، مضيفا أنه يمكن تصنيف الراحل حميد كيران ضمن الفنانين المغاربة الكبار المنتمين إلى المدرسة الواقعية، إلا أنه كان يتميز بأسلوب متفرد سواء في التشكيل أو في الكتابة الشعرية، متمكنا من أدواته الإبداعية.

وتعكس اللوحات الفنية التي أبدعها الراحل، الذي نظم مجموعة من المعارض الفنية منذ بداية عقد الستينيات من القرن الماضي في المغرب والخارج، سعيه إلى توظيف الظلال والضوء في أعماله واعتبارها الركن الأساسي فيها، إلى جانب محاولة المزج بين الألوان وخلق انسجام وتناغم بالشكل الذي يكتسب معه العمل الفني هويته من خلاله.

وقد أنجز الفنان الراحل حميد كيران، كذلك، كوريغرافيا عدد من الأعمال الفنية الوطنية من بينها أوبرا تم تقديمها بالباب الكبير لموقع شالة الأثري بالرباط، واحتفال بعيد الشباب لسنة 1979 أنجز كوريغرافيا عرض شارك فيه 300 من الشباب والذي وضع موسيقاه كل من المرحومين عبد الرحمان فنيش وإدريس الشرادي وكلماته الشاعر المغربي علي الصقلي.

وكانت الكاتبة الصحافية والفنانة التشكيلية فتيحة زريعي أصدرت، في يناير 2016، كتابا عن الفنان الراحل تحت عنوان ''حميد كيران .. إبداع وتشكيل'' عبارة عن دراسة تحليلية شاملة تعتمد على المفهوم اللساني السيميائي للوحات هذا الفنان المغربي، وعلى سرد تاريخي كرونولوجي وبورتريه لحياته وإشارة مهمة للمدارس التشكيلية التي تأثر بها في مساره الفني، التقليدية منها والحداثية.

وكتب الناقد الفني حسني أبو المعالي، في تقديمه لهذا الكتاب، أن الفنان حميد كيران واصل مسيرته بالإبحار بالألوان الزاهية التي أحبها، واستوحى بعض فنه من رقة الفراشة وكذا من رشاقة الطيور، ورذاذ المطر وبعضه الآخر استوحاه من جمال الأغصان وروعة الزهور.

وكان الراحل حميد كيران يصر، في العديد من تصريحاته، على أنه لا ينتمي لأي مدرسة أو تيار فني محدد، وأنه يرسم انطلاقا من تجربته ومن قدراته الخاصة والذاتية، ويؤكد أنه لا يوجد إطار معين لأعماله، وأن هذا هو المشكل الذي يواجه أعماله.

وكان الفنان الراحل يقول عن نفسه ''أنا فنان عصامي لا أبحث عن التصنيف ولا يهمني، فأعمالي تجمع بين كل الاتجاهات وفي نفس الوقت تتفرد بأسلوبها الخاص الذي هو أنا في كل تمظهراتي وتجلياتي''.

 

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي حميد كيران الفنان التشكيلي الشاعر

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

صادم وبالصور.. فنانة جزائرية تدنس القرآن والمسلمين كاعين بزاف | ثقافة و فنون

صادم وبالصور.. فنانة جزائرية تدنس القرآن والمسلمين كاعين بزاف

كريمة غيث تُطلق أغنية باللهجة المغربية والتركية | ثقافة و فنون

كريمة غيث تُطلق أغنية باللهجة المغربية والتركية

عاجل وبالصورة..فنانة مغربية تعلن عن طلاقها وتكشف أسباب استغنائها عن الحجاب | ثقافة و فنون

عاجل وبالصورة..فنانة مغربية تعلن عن طلاقها وتكشف أسباب استغنائها عن الحجاب

بعد تصريحاتها المثيرة على شوف تيفي ... وئام الدحماني تعتذر من الخليجيات | ثقافة و فنون

بعد تصريحاتها المثيرة على شوف تيفي ... وئام الدحماني تعتذر من الخليجيات

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

جريمة قتل بشعة فكازا تودي بحياة حارس ليلي وهاشكون قتلو | خارج البلاطو
منذ 15 دقيقة

جريمة قتل بشعة فكازا تودي بحياة حارس ليلي وهاشكون قتلو

أيمن السرحاني كيغني و كايدير السناب شات فكازا ..شوفو التفاعل | خارج البلاطو

أيمن السرحاني كيغني و كايدير السناب شات فكازا ..شوفو التفاعل

في أول لقاء مباشر مع الجمهور المغربي..تجاول و تفاعل كبير مع أيمن السرحاني في سهرة مغاربة الخارج بالبيضاء | خارج البلاطو

في أول لقاء مباشر مع الجمهور المغربي..تجاول و تفاعل كبير مع أيمن السرحاني في سهرة مغاربة الخارج بالبيضاء

بالفيديو:بعد غياب طويل فريد القنيطري يعود للساحة الفنية ‎ | خارج البلاطو

بالفيديو:بعد غياب طويل فريد القنيطري يعود للساحة الفنية ‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فضيحة جنسية بالقرب من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء: الآذان وسيدة وعشيقها في وضع مخل+فيديو | حوادث و حقوق
منذ 23 دقيقة

فضيحة جنسية بالقرب من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء: الآذان وسيدة وعشيقها في وضع مخل+فيديو

رسميا... البرلمان يعقد جلسة ختامية لإعلان العطلة الصيفية للبرلمانيين | بوليتيك

رسميا... البرلمان يعقد جلسة ختامية لإعلان العطلة الصيفية للبرلمانيين

عاجل وبالفيديو.. شوفو شنو واقع في هذه اللحظات بشيشاوة | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.. شوفو شنو واقع في هذه اللحظات بشيشاوة

برلماني إستقلالي: حميد شباط ونزار بركة إخوة وسيغلبون مصلحة حزب الإستقلال | بوليتيك

برلماني إستقلالي: حميد شباط ونزار بركة إخوة وسيغلبون مصلحة حزب الإستقلال

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.