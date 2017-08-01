خطير .. رجل يحمل سكينا هاجم حراس برج إيفل بباريس خلال الاحتفال بتوقيع نيامر لفريق باري سان جيرمان.. وها شنو وقع ﻿

أعلنت الشركة المستثمرة لبرج إيفل بالعاصمة الفرنسية في بيان اليوم الأحد توقيف رجل يحمل سكينا بينما كان يحاول اقتحام إحدى نقاط المراقبة الأمنية للبرج مساء السبت، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالات إخبارية

"شوف تيفي"



أعلنت الشركة المستثمرة لبرج إيفل بالعاصمة الفرنسية في بيان اليوم الأحد توقيف رجل يحمل سكينا بينما كان يحاول اقتحام إحدى نقاط المراقبة الأمنية للبرج مساء السبت، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالات إخبارية عالمية قبل قليل.

وأوضح البيان أنه "تمت السيطرة بسرعة" على الرجل الذي وصل بمفرده على ما يبدو وجرى توقيفه بدون أن تعرف دوافعه أو ملابسات محاولة اقتحامه نقطة المراقبة ولم تسجل أي إصابات. ويستقبل برج إيفل الذي أضيء بألوان فريق باريس سان جرمان لكرة القدم احتفالا بانضمام البرازيلي نيمار آخر الزوار حتى منتصف الليل طوال السنة ويغلق أبوابه عند الساعة 00:45.

وأفاد البيان أن "قوات الشرطة الموجودة قامت بعملية تدقيق كاملة للموقع وطلبت أن يتم إخلاؤه عند الساعة 00:30 أي قبل ربع ساعة من الموعد المحدد."، وعبرت الشركة المستثمرة عن ارتياحها لتطبيق إجراءات حماية الموقع على الأرض وفي الطوابق بشكل سليم.



