هذا مصير تاجر قرقوبي لقاو عندو 3750 قرصا مخدر بحي مولاي رشيد بالييضاء ﻿

تمكنت عناصر الأمن العمومي بمنطقة مولاي رشيد بالدار البيضاء، أمس السبت، من توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة، متلبسا بحيازة 3750 قرصا مخدرا.

"شوف تيفي"

تمكنت عناصر الأمن العمومي بمنطقة مولاي رشيد بالدار البيضاء، أمس السبت، من توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة، متلبسا بحيازة 3750 قرصا مخدرا.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لا زالت الأبحاث والتحريات متواصلة للكشف عن هويات باقي المتورطين المحتملين في جلب وتهريب وترويج هذه الأقراص المهلوسة.



وذكر المصدر ذاته بأن هذه العملية تندرج في إطار الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.



