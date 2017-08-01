فضيحة... جامعات المغرب ''تتذيل'' الترتيب عربيا وإفريقيا ﻿

عاد المؤشر العالمي لترتيب الجامعات الذي يشرف عليه خبراء دوليون عبر الإعتماد على مؤشرات علمية، إلى كشف المستور حول تأخر الجامعات المغربية بالمقارنة مع نظيراتها في الوطن العربي وإفريقيا.



بوليتيك

شوف تيفي



عاد المؤشر العالمي لترتيب الجامعات الذي يشرف عليه خبراء دوليون عبر الإعتماد على مؤشرات علمية، إلى كشف المستور حول تأخر الجامعات المغربية بالمقارنة مع نظيراتها في الوطن العربي وإفريقيا.



ووفق المؤشر، فقد سيطرت الجامعات السعودية على مقدمة الدول العربية في المؤشر العالمي لترتيب الجامعات، حيث أن أفضل ثلاث جامعات في الوطن العربي سعودية خالصة، بعد تواجد أربع جامعات بين قائمة أفضل 10 جامعات في الوطن العربي، كما تواجدت خمس جامعات سعودية بين قائمة أفضل 20 جامعة في الوطن العربي.



وتضمن المؤشر ترتيب جامعات 20 دولة عربية، من أصل 22 دولة عربية، في غياب لليمن وجزر القمر، حيث عد جامعة الملك سعود أفضل جامعة في السعودية، بحلولها في المركز رقم 425 عالميًا، وفي مصر تعد جامعة القاهرة هي الأفضل محليًا، بحلولها في المركز رقم 742عالميًا، وفي لبنان، تعد الجامعة الأمريكية في بيروت هي الأفضل محليًا، بحلولها في المركز رقم 832عالميًا.



أما في الإمارات فتعد جامعة الإمارات هي الأفضل محليًا، بحلولها في المركز رقم 1109 عالميًا، وفي قطر تعد جامعة قطر هي الأفضل محليًا، بحلولها في المركز رقم 1235 عالميًا، وفي الأردن، تعد جامعة الأردن هي الأفضل محليًا بحلولها في المركز رقم 1282 عالميًا، وفي عُمان تُعد جامعة المك قابوس هي الأفضل محليًا، بحلولها في المركز رقم 1400 عالميًا.



وفي باقي الدول العربية، تعد جامعة الكويت هي الأفضل محليًا، بحلولها في المركز رقم 1626 عالميًا، وفي فلسطين، تعد جامعة النجاح الوطنية، هي الأفضل محليًا بحلولها في المركز رقم 1898 عالميًا، وفي المغرب، تعد جامعة القاضي عياض مراكش هي الأفضل محليًا، بحلولها في المركز رقم 1991 عالميًا.



وفي العراق، تعد جامعة بابليون هي الأفضل محليًا، بحلولها في المركز رقم 2269 عالميًا، وفي الجزائر، تعد جامعة سيدي بلعباس هي الأفضل محليًا، بحلولها في المركز رقم 2338 عالميًا. وفي البحرين، تعد جامعة البحرين هي الأفضل محليًا، بحلولها في المركز رقم 2567 عالميًا



وفي السودان، تعد جامعة الخارطوم هي الأفضل محليًا، بحلولها في المركز رقم 2788 عالميًا، أما في تونس، فتعد جامعة تونس المنار هي الأفضل محليًا، بحلولها في المركز رقم 3224 عالميًا، وفي ليبيا، تعد جامعة بنغازي هي الأفضل محليًا، بحلولها في المركز رقم 3966 عالميًا.



وفي سوريا،يعد المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بدمشق هو الأفضل محليًا، بحلوله في المركز رقم 4301 عالميًا، وفي الصومال، تعد جامعة كيسمايو هي الأفضل محليًا، بحلولها في المركز رقم 5818 عالميًا، وفي موريتانيا، تعد جامعة نواكشوط هي الأفضل محليًا، بحلولها في المركز رقم 10825 عالميًا، وفي جيبوتي، تعد جامعة جيبوتي هي الأفضل محليًا، بحلولها في المركز رقم 13357 عالميًا.





