عاجل.. العثور على مرأة مسنة وهي تصارع الموت داخل منزل مهجور بالبيضاء والجسد ديالها كلو متعفن+تفاصيل مؤلمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن شارع رحال المسكيني، يعرف في هذه اللحظات حركة غير عادية، بسبب تجمع العشرات من الأشخاص، عقب العثور على سيدة مسنة داخل منزل مهجور وهي تصارع الموت بسبب تدهور حالتها الصحية.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن شارع رحال المسكيني، يعرف في هذه اللحظات حركة غير عادية، بسبب تجمع العشرات من الأشخاص، عقب العثور على سيدة مسنة داخل منزل مهجور وهي تصارع الموت بسبب تدهور حالتها الصحية.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن السيدة، عثر عليها أشخاص في حالة صحية جد متدهورة، بعد أن تعفن جسدها، موضحا بأنها ما تزال على قيد الحياة.

وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، حلت بعين المكان وعاينت المسنة التي ما تزال هويتها مجهولة، مضيفا إلى أن هذه المصالح وإلى حدود كتابة هذه الأسطر ما تزال تنتظر وصول سيارة الإسعاف التابعة للوقاية المدنية حتى يتم نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى.



