رقم قياسي غير مسبوق حققته ''شوف تيفي'': أكثر من 11 مليون مشاهد تابعوا الخطاب الملكي التاريخي على الصفحة والقناة ﻿

واصلت قناة ''شوف تيفي'' التربع على صدارة الأرقام القياسية المحققة من حيث نسبة المشاهدة، إذ حققت مرة أخرى رقما غير مسبوق، ويتعلق الأمر بعدد متابعي الخطاب الملكي الأخير الخاص بذكرى عيد العرش المجيد،

''شوف تيفي''



واصلت قناة ''شوف تيفي'' التربع على صدارة الأرقام القياسية المحققة من حيث نسبة المشاهدة، إذ حققت مرة أخرى رقما غير مسبوق، ويتعلق الأمر بعدد متابعي الخطاب الملكي الأخير الخاص بذكرى عيد العرش المجيد، والذي وصل إلى أكثر من 11 مليون مشاهد.

فحسب إحصائيات ''فايسبوك-إنسايت'' ، المتخصصة في قياس نسب المشاهدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن أغلب المغاربة، اختاروا متابعة خطاب الملك محمد السادس التاريخي على قناتهم ''شوف تيفي''، ووصل عددهم إلى أكثر من ''11مليون و412 ألف متابع.

رقم قياسي آخر، كشف أن قناة ''شوف تيفي'' هي قناة ''الشعب''، ونافذته الحقيقية للتعرف على جديد الأحداث المحلية والوطنية ، وهو ما تأكد على أرض الواقع ليلة السبت 29 يوليوز خلال الخطاب الملكي، حيث تفاعل ملايين المتتبعين مع بث القناة للخطاب وأيضا مع مواكبتها المتميزة لمضامينه من خلال مواد إخبارية وتقاير وحوارات وبلاطوهات تحليلية .



