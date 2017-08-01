 مغربية مقيمة بالخارج جات تدوز كونجي لقات طبيبة ممحتارماش المكان المخصص لركن السيارات ومشات بلاصات فمكان المعاقين وها شنو وقع + فيديو ﻿
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مغربية مقيمة بالخارج جات تدوز كونجي لقات طبيبة ممحتارماش المكان المخصص لركن السيارات ومشات بلاصات فمكان المعاقين وها شنو وقع + فيديو

بتاريــخ : 6 غشت 2017 / 16:05 مغربية مقيمة بالخارج جات تدوز كونجي لقات طبيبة ممحتارماش المكان المخصص لركن السيارات ومشات بلاصات فمكان المعاقين وها شنو وقع + فيديو | حوادث و حقوق
مغربية مقيمة بالخارج جات تدوز كونجي لقات طبيبة ممحتارماش المكان المخصص لركن السيارات ومشات بلاصات فمكان المعاقين وها شنو وقع + فيديو
التقطت مهاجرة تقضي عطلتها الصيفية في بلادها المغرب مقطع فيديو يوثق عدم احترام طبيبة للمكان المخصص للمعاقين في موقف سيارات إحدى باحات استراحة الطريق السيار الرابط بين أكادير ومراكش، حيث أقدمت على

شوف تيفي

 

التقطت مهاجرة تقضي عطلتها الصيفية في بلادها المغرب مقطع فيديو يوثق عدم احترام طبيبة للمكان المخصص للمعاقين في موقف سيارات إحدى باحات استراحة الطريق السيار الرابط بين أكادير ومراكش، حيث أقدمت على ركن سيارتها في المكان المخصص لهم.

وقد طلبت السيدة المتضررة التي تتوفر على بطاقة المعاق حبيا من الطبيبة أن تزيح سيارتها من المكان المخصص للمعاقين وتركنها في مكان أخر، إلا أن هذه الأخيرة أبت إلا أن ترفض الطلب.

وقالت المهاجرة في الفيديو :" عندنا بطاقة المعاق لكن هي مابغاتش تخلينا .. وهضر معاها مول القهوة ومابغاتش تحشم".

فيما ارتأت المهاجرة المغربية على أن تفضح الطبيبة بحكم خرقها للقانون عبر تصويرها، إلا أنه يظهر في أخر المقطع أن شجارا قد نشب بين السيدتين بعدما لاحظت الطبيبة أنه يتم تصويرها لتتوجه نحو المهاجرة وهي تقول " دابا شنو علاش كتفيلميني".

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مغربية مقيمة بالخارج جات تدوز كونجي لقات طبيبة ممحتارماش المكان المخصص لركن السيارات ومشات بلاصات فمكان المعاقين وها شنو وقع + فيديو

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