خطير: قطع أشجار عمرها 80 سنة يغضب جمعويين بقلعة السراغنة ﻿

صدمت ساكنة قلعة سراغنة أمس السبت، بالجريمة البيئية الخطيرة التي طالت شريطا شجريا أخضر على طول الطريق المؤدية للملعب البلدي بالمدينة، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعية صور وفيديوهات توثق

شوف تيفي

صدمت ساكنة قلعة سراغنة أمس السبت، بالجريمة البيئية الخطيرة التي طالت شريطا شجريا أخضر على طول الطريق المؤدية للملعب البلدي بالمدينة، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعية صور وفيديوهات توثق لقطع أشجار معمرة يتعدى عمرها 80 سنة.

وقد تم قطعها بأوامر من مسؤول ترابي رفيع، حسب ما تتداوله بعض الفعاليات الجمعوية، حيث صرح أحد ساكنة مدينة قلعة سراغنة لـ"شوف تيفي" على أن الأشجار تعد موروثا بيئيا حضريا وكل ما تبقى من الرصيد الأخضر بالمدينة الذي زحفت على حسابه كتل عمرانية بئيسة تلتهم كل يوم رئة المدينة ومساحاتها الخضراء.

فيما دعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي لفتح تحقيق في هذه الجريمة البيئية التي يتحمل مسؤوليتها كل من رئيس مجلس الجماعة ونائبه الأول المفوض في القطاع مطالبين بعرضهم للمساءلة القانونية والاخلاقية.