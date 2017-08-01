رسميا... 80 ألف معتقل بالمؤسسات السجنية بالمغرب...والحكومة تبحث عن مخرج لمشكل الاعتقال الاحتياطي ﻿

أفاد مصدر حكومي، أن عدد المعتقلين بجميع المؤسسات السجنية بالمغرب يناهز 79 ألف سجين بينهم حوالي 33 ألف سجبن معتقلين إحتياطيا، لم يصدر بعد القضاء أي عقوبة حبسية ضدهم لحد الآن .

بوليتيك

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أفاد مصدر حكومي، أن عدد المعتقلين بجميع المؤسسات السجنية بالمغرب يناهز 79 ألف سجين بينهم حوالي 33 ألف سجبن معتقلين إحتياطيا، لم يصدر بعد القضاء أي عقوبة حبسية ضدهم لحد الآن .



وأوضح ذات المصدر، أن الأغلبية الحكومية بدأت تدرس إمكانية لإيجاد حلول ومخرج للسجناء المعتقلين إحتياطيا، في إطار خطة عمل تروم التخفيف من الإكتظاظ الكبير الذي تعيشه المؤسسات السجنية بسبب المعتقلين إحتياطيا إما في إطار التحقيق أو في إنتظار إصدار عقوبة حبسية ضدهم.



ونفى ذات المصدر، الأخبار التي تتحدث عن إتفاق لعقد مناظرة وطنية أو ندوة حول الإعتقال الإحتياطي على الأقل في الوقت الراهن، مؤكدا بأن الإجراءات العاجلة التي تم إقرارها لحد اليوم هو منع القفة على السجناء سيوازيها العمل على تحسين التغذية داخل المؤسسات السجنية.





