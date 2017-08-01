في ظل الأزمة الصامتة... شبيبة ''البيجدي'' تقيم حفل وداع لعبد الإله بن كيران بفاس ﻿

كشف عضو بلجنة تنظيم ملتقى شبيبة العدالة والتنمية الذي سيفتتح عشية اليوم بمدينة فاس، بأنه تم الإتفاق على تنظيم حفل إستقبال كبير للأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران، الذي سيلقي كلمة سياسية

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كشف عضو بلجنة تنظيم ملتقى شبيبة العدالة والتنمية الذي سيفتتح عشية اليوم بمدينة فاس، بأنه تم الإتفاق على تنظيم حفل إستقبال كبير للأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران، الذي سيلقي كلمة سياسية وتوجيهية خلال إفتتاح الملتقى.



وأضاف ذات المصدر، أن حفل الإستقبال هو رسالة موجهة لقيادة الحزب خاصة ما أضحى يعرف ''بتيار الإستوزار'' الذي يقوده رئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني، حيث أن قيادة الشبيبة تريد تنظيم حفل قد يكون الأخير لعبد الإله بن كيران بصفته كزعيم للحزب، قضى ولايتين متتاليتين كأمين عام.



وأوضح ذات المصدر، أنه رغم وجود عدد كبير من شبيبة الحزب التي ترغب في بقاء بن كيران لولاية ثالثة، لكن التخوف من عدم تصويت المؤثمرين وأعضاء المجلس الوطني للحزب على تعديل القانون الأساسي للحزب، ما يعني نهاية العمل السياسي لبن كيران بصفته أمينا عاما، لهذا ثم الإتفاق على تنظيم حفل إستقبال يليق بالخدمات التي قدمها للحزب وتنظيماته الموازية وعلى رأسها شبيبة البيجيدي.





