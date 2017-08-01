قاضي التحقيق يستمع لواضعي الشكايات والشهود بالحسيمة ضد نشطاء ''حراك-الريف'' ﻿

يرتقب أن تنطلق فصول جديدة من مسطرة التحقيق حول ملف نشطاء حراك-الريف المعتقلين بسجن عكاشة بالدار البيضاء، حيث يرتقب بداية من الأسبوع المقبل الإستماع لمتضررين وضعوا شكايات مباشرة ضد زعماء



بوليتيك

شوف تيفي



يرتقب أن تنطلق فصول جديدة من مسطرة التحقيق حول ملف نشطاء حراك-الريف المعتقلين بسجن عكاشة بالدار البيضاء، حيث يرتقب بداية من الأسبوع المقبل الإستماع لمتضررين وضعوا شكايات مباشرة ضد زعماء حراك-الريف.



وفي ذات السياق، كشف عضو بهيئة الدفاع عن معتقلي حراك-الريف ''سعيد بن حماني'' أن قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، سيبدأ جلسات المواجهة وعرض الأشرطة والأدلة ضد الناشطين.



وأضاف ''بن حماني'' أن قاضي التحقيق بالدار البيضاء، سيراسل قاضي التحقيق بالحسيمة طبقا لمسطرة ''الإنابة القضائية''، حيث سيقوم قاضي التحقيق بالحسيمة إلى الإستماع للشهود وواضعي الشكايات بالحسيمة وإرسالها عبر محاضر رسمية إلى قاضي التحقيق بمدينة الدار البيضاء الذي سيقرر فيما بعد مواجهة الشهود مع المعتقلين أو سيكتفي فقط بالمحاضر.



وقال ذات المصدر، أنه إبتداءا من يوم غد الإثنين سيثم تحديد تاريخ إنهاء مسطرة الإستماع للشهود والمشتكين وتفريغ أشرطة الفيديو، للمرور إلى تحديد جلسات مقاضاة زعماء حراك-الريف، التي ستتم في غالب الأحيان شهر شتنمبر المقبل.





