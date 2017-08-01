عاجل..بعد دول الخليج...إسرائيل تغلق مكاتب قناة الجزيرة القطرية بتل أبيب والقدس ﻿

أوردت قناة الجزيرة القطرية في خبر عاجل قبل قليل، أن وزير الإتصالات في الحكومة الإسرائيلية أعلن عن إغلاق مكاتب القناة ''بتل أبيب'' و ''القدس''، وسحب الإعتمادات الصحفية الممنوحة للصحفيين العاملين

شوف تيفي

أوردت قناة الجزيرة القطرية في خبر عاجل قبل قليل، أن وزير الإتصالات في الحكومة الإسرائيلية أعلن عن إغلاق مكاتب القناة "بتل أبيب" و "القدس"، وسحب الإعتمادات الصحفية الممنوحة للصحفيين العاملين بمكتبها بتل أبيب.

وأضافت القناة أن وزير الإتصال الإسرائيلي قال في تصريح صحفي قبل قليل، "لقد قررنا إغلاق قناة الجزيرة القطرية وسحب إعتمادات صحفييها"، حيث أوضح المسؤول الإسرائيلي، بأنه "إستندنا في قرارنا إلى قيام دول عربية سنية بإغلاق مكاتب الجزيرة لديها وحظر عملها.."

ويأتي قرار إسرائيل عبر تصريح وزيرها في الإتصالات بعد قرار مماثل لدول خليجية، تتقدمها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والبحرين بالإضافة إلى مصر.