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فرق الأغلبية تطالب بتمديد ملائمة قانون الصحافة والنشر لسنتين عوض عام واحد

بتاريــخ : 6 غشت 2017 / 14:01 فرق الأغلبية تطالب بتمديد ملائمة قانون الصحافة والنشر لسنتين عوض عام واحد | بوليتيك
فرق الأغلبية تطالب بتمديد ملائمة قانون الصحافة والنشر لسنتين عوض عام واحد
طالبت الفرق البرلمانية المشكلة للأغلبية في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس النواب، بإحالة مقترح قانون بتعديل المادة 125 من قانون 88-13 المتعلق يقانون مدونة مع الصحافة والنشر.


بوليتيك
شوف تيفي


طالبت الفرق البرلمانية المشكلة للأغلبية في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس النواب، بإحالة مقترح قانون بتعديل المادة 125 من قانون 88-13 المتعلق يقانون مدونة مع الصحافة والنشر.

وجاء طلب فرق الأغلبية بعد اجتماع يوم الخميس الماضي مع مع الوزير الإتصال والثقافة أحمد الأعرج، حيث يرمي مقترح القانون إلى تمديد مدة ملائمة القانون الجديد الخاص بمدونة الصحافة والنشر لمدة سنتين عوض سنة واحدة التي تنص عليها المادة 125 من قانون 88-13 المتعلق بقانون مدونة مع الصحافة والنشر.


وقد تم تقديم المقترح بإسم الفرق النيابية المشكلة للأغلبية وهي العدالة والتنمية والتجمع الدستوري والإتحاد الإشتراكي والحركة الشعبية والتقدم والإشتراكية"، حيث قرار التمديد بعد إحتجاجات للمنابر الإعلامية الجهوية والمحلية ضد بنود المدونة الجديدة.

وحسب مصادر مطلعة، فمن المنتظر أن يتم إشعار وكلاء الملك بموضوع تمديد الملائمة بداية من الأسبوع المقبل، وذلك بعد إستفياء مراحل تمريره طبقا للقوانين الجاري بها العمل، حيث تنص المادة 125 على أن الخاضعين لمقتضيات قانون الصحافة والنشر عند نشره بالجريدة الرسمية أن يتلائموا مع القسم الاول منه في أجل أقصاه سنة.


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