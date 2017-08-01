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كريمة غيث تُطلق أغنية باللهجة المغربية والتركية

بتاريــخ : 6 غشت 2017 / 13:47 كريمة غيث تُطلق أغنية باللهجة المغربية والتركية | ثقافة و فنون
كريمة غيث تُطلق أغنية باللهجة المغربية والتركية
من المرتقب أن تصدر الفنانة المغربية كريمة غيث خلال الأيام المقبلة جديدها الفني، عبارة عن أغنية بعنوان ''الله الله'' صورتها على طريقة الفيديو كليب، تمزج في أدائها بين اللهجة المغربية والتركية.

شوف تيفي:

من المرتقب أن تصدر الفنانة المغربية كريمة غيث خلال الأيام المقبلة جديدها الفني، عبارة عن أغنية بعنوان "الله الله" صورتها على طريقة الفيديو كليب، تمزج في أدائها بين اللهجة المغربية والتركية.

وقد قدم لها المغني والملحن التركي المعروف " إبراهيم تتليس " هذا العمل الفني، الذي تكلف الفنان المغربي محمود برحيل بترجمة بعض المقاطع منه إلى المغربية، في حين اختارت كريمة تصوير لقطات الفيديو كليب في تركيا بمدينة اسطنبول.

يذكر أن الفنانة كريمة غيث قد أطلت على جمهورها من خلال الجزء الثاني من مسلسل " سر المرجان" الذي تم عرضه خلال رمضان على شاشة القناة الثانية.

 

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