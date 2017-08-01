الملك محمد السادس يزور مدينة الحسيمة ويلقي خطاب ثورة الملك والشعب منها ﻿

بث ناشطون فايسبوكيون فيديوهات وصور لشاحنات وعتاد لوجستيكي تدخل مدينة الحسيمة يوم أمس السبت، قالوا بأنها تعود للحرس الملكي الذي يسبق عادة الزيارة الملكية لمدينة خارج العاصمة الرباط.

شوف تيفي





بث ناشطون فايسبوكيون فيديوهات وصور لشاحنات وعتاد لوجستيكي تدخل مدينة الحسيمة يوم أمس السبت، قالوا بأنها تعود للحرس الملكي الذي يسبق عادة الزيارة الملكية لمدينة خارج العاصمة الرباط.



وحسب ملتقطي الصور والفيديوهات فشاحنات الحرس الملكي التي وصلت مدينة الحسيمة هي مؤشر على زيارة مرتقبة للملك محمد السادس للمنطقة التي إعتاد قضاء جزء من عطلته الصيفية بشواطئها الساحرة.

وفي ذات السياق، لم يستبعد النشطاء أن يلقي الملك محمد السادس خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب يوم 20 غشت من الشهر الجاري، مستدلين بوجود أوراش ومشاريع لتزيين المدينة كمقدمة لزيارة ملكية.







