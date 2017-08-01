المكتب النقابي لمستخدمي وأطر مجموعة انتلسيا فرع أطينطو يدخل في إضراب 48 ساعة ﻿

يعتزم المكتب النقابي لمستخدمي وأطر مجموعة انتلسيا فرع أطينطو، التابع للاتحاد المغربي للشغل،وجميع المكاتب المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية لمركز النداء ومهن الأوفشورين الدخول في إضراب مدته 48



"شوف تيفي"



يعتزم المكتب النقابي لمستخدمي وأطر مجموعة انتلسيا فرع أطينطو، التابع للاتحاد المغربي للشغل،وجميع المكاتب المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية لمركز النداء ومهن الأوفشورين الدخول في إضراب مدته 48 ساعة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبل.



وذلك على إثر ما سماه بعض ممثلي النقابة في اتصال هاتفي لقناة "شوف تيفي" بمحاربة العمل النقابي من طرف مسؤولي مصلحة الموارد البشرية ومصلحة الإنتاج، وضرب مكتسبات وحقوق العمال التي راكمها العمال طيلة 17 لسنة ، وعدم إحترام قانون مدونة الشغل .



في ذات السياق أوضح أطر النقابة الخروقات التي يتعرض لها الأجراء والمكتب النقابي للشركة، ومحاولة الطرد التعسفي الذي كاد أن يطال مندوب نقابي يمثل "الصحة والسلامة" ، والعنف اللفظي الذي يتعرض له مناديب النقابة ، والملفات العالقة التي لم تعبر الشركة على نية حل النزاعات التي تشوبها منذ مدة طويلة ، وتوجه الإدارة المعاكس لكل حاجيات المستخدمين، واتخاذها لبعض القرارات بشكل انفرادي بعيدا عن الحوار واحترام التزاماتها التي وقعتها سابقا.







