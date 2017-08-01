فاجعة طرقية تهز القنيطرة..والضحية شاب وشابة كانا على متن دراجة نارية+صورة ﻿

شهدت مدينة القنيطرة، في الساعات الأولى من يومه الأحد، فاجعة طرقية حقيقية، راح ضحيتها شاب وأصيبت شابة كانت برفقته على متن دراجة نارية بجروح خطيرة، بعد أن دهستهما سيارة رباعية الدفع.

"شوف تيفي"

شهدت مدينة القنيطرة، في الساعات الأولى من يومه الأحد، فاجعة طرقية حقيقية، راح ضحيتها شاب وأصيبت شابة كانت برفقته على متن دراجة نارية بجروح خطيرة، بعد أن دهستهما سيارة رباعية الدفع.

وحسب المعطيات المتوفرة بخصوص هذه الفاجعة، فإن السرعة المفرطة كانت سببا في وقوع الحادث، حيث اصطدمت السيارة والدراجة النارية بقوة كبيرة، ما أسفر عن مقتل سائق الدراجة على الفور، وإصابة مرافقته بجروح خطيرة.

وفور وقوع الحادث حلت المصالح الأمنية بعين المكان وفتحت تحقيقا لاعتقال صاحب السيارة الذي فر إلى وجهة غير معلومة، بينما تم نقل جثمان الضحية وأيضا الشابة التي كانت ما بين الحياة والموت إلى المستشفى الإدريسي لتلقي الاسعافات الضرورية.



